„Muzica înseamnă totul pentru mine”, spune tânăra interpretă Iasmina Kronbauer Păun

– Ziarul nostru sprijină tinerele talente. Cu o condiție, esențială, să fie girate de specialiști. Despre tine mi s-a vorbit foarte bine, pe alocuri elogios. Cum și în ce împrejurare ai început să cânți?

– În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru interviu. Am început să cânt la vârsta de șase ani, fiind încurajată de către bunicii paterni din Oltenia. Niciodată nu m-am gândit că voi îndrăgi atât de mult muzica populară. La început totul a fost o joacă, mă uitam și încercam să imit mari artiști, împreună cu bunica mea. Primul profesor a fost dl. Remus Grosu de la Palatul Copiilor din Timișoara. Am lucrat cu dânsul un an de zile, în grup, la diferite evenimente. Formarea mea muzicală este legată de grupul vocal ”Steluțe bănățene”, din Buziaș, coordonat de către doamna profesor Liliana Savu Badea. Aici am început să descifrez ABC-ul cântecului, lucrând cu cineva de specialitate.

– Ești elevă în clasa a VII-a la Liceul Grigore Moisil din Timișoara. Ai rezultate remarcabile. Rămânând la învățătură, știu că de la șase ani studiezi consecvent, dorind să ajungi o voce între soliștii de muzică populară. Ai un idol? Cine este?

– Într-adevăr sunt la Liceul Grigore Moisil din Timișoara clasa a VII-a B unde mă simt foarte bine și doresc să mulțumesc profesorilor pe această cale. Negreșit am un idol, pe doamna profesor Liliana Savu Badea, dar pe lângă dânsa îndrăgesc și alți soliști de muzică populară, cum ar fi: Ana Pacatiuș, Mariana Drăghicescu, Ana Munteanu, Achim Nica, Dumitru Constantin și mulți alții, atât din zona Banatului, cât și din partea Olteniei.

-Premiile pe care le-ai obținut, nu puține, sunt, în bună parte, măsura talentului, dar și a efortului tău, vizibil, de a învăța cât trebuie în fiecare etapă. Și pentru asta, e o mare șansă, ai sprijinul familiei. Ai luat ceva, tatăl tău fiind din Caracal, din firea olteanului?

– Primii șapte ani i-am petrecut în Oltenia, la bunicii tatălui, unde pot spune că am avut parte de o copilărie frumoasă. Am preluat o parte din firea oltenilor, graiul zonei având un specific aparte, cum se știe. Dar totuși…vă pot spune că locul meu este aici, în inima Banatului. Muzica înseamnă totul pentru mine, important e să prețuim tradiția folclorului românesc pentru a o putea duce mai departe din generație în generație.

-Îți pun câteva întrebări la care trebuie să-mi răspunzi, avem un spațiu limitat, scurt. Cum vrei, nu peste mult timp, să arate repertoriul tău?

– Repertoriul meu este format din piese bănățene, cât și oltenești, cuprinzând mai multe tematici, de la dragostea pentru sat, costum, părinți și natură, încercând să cuprind o paletă cât mai largă. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că mi-a scos în cale oameni mărinimoși, care îmi sunt alături, să pot transmite mesajul, emoția cântecului popular bănățean.

Doresc să mulțumesc, pentru sprijin, domnului Doru Țăranu, un instrumentist de valoare și, în egală măsură, domnului profesor Remus Vălungan, cât și altor instrumentiști desăvârșiți, unii mai tineri, cum ar fi Daniel Babescu, care contribuie la orchestrația mea muzicală. Piesele mele sunt compuse de doamna profesor Liliana Savu Badea, un om minunat pe care o îndrăgesc pentru tot ceea ce face pentru mine.

-Dacă te-ar întreba un spectator, când cobori de pe scenă, amănunte despre costumul popular pe care-l porți, ce i-ai spune?

-În primul rând, aș răspunde că port costumul popular cu mândrie și că mă reprezintă în totalitate. I-aș spune din ce este compus, aș aminti câte ceva despre fiecare piesă, despre spășiel (ie), poale, cotrânță, opreg (tablă și fire), laibăr sau becheș (purtat în perioada de iarnă, confecționat din piele de oaie cu înflorituri), opinci. Dacă ar fi vreme, i-aș mai spune că iubesc muzica, portul și graiul nostru românesc și că portul tradițional românesc păstrează spiritul fiecărei zone.

-Te pregătești de un moment cu adevărat important. De prima ta ieșire în lume, cum se spune. Dacă dorești, dă câteva amănunte.

-Urmează ca în cursul acestui an să lansez primul meu CD, fiind rodul muncii din ultimii patru ani de pregătire. Pe viitor doresc să mă apuc de învățatul cântecului doinit pentru că în ajuns în fața publicului, la marile concursuri, doina este proba de foc unde pot să îmi arăt măiestria. Pe următorul CD va apărea și cântecul doinit atât de frumos și mândru în zona Banatului. Știu că orice început este greu, în orice domeniu, dar având sprijinul unor oameni minunați mă străduiesc, muncind, desigur, ca visele mele, atât pe linie muzicală, cât și în activitatea școlară, să se împlinească.

-Drumul e lung și, se știe, nu totdeauna lin. Îți doresc să ai izbândă!

-Vă mulțumesc!