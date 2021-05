Multinaționalele din România, somate: Trebuie să creșteți salariile accelerat

Andrei Caramitru sfătuiește multinaționalele din România să mărească accelerat salariile angajaților. Acesta spune că e singura soluție pentru păstrarea personalului.

„Am un mesaj simplu pentru multinaționale și antreprenori. Știu ca toți sunt disperați acum – nu ca nu ar merge business-ul – ci pentru ca au mari probleme sa își rețină angajații și sa aducă angajați noi.

Oameni buni. Soluția e foarte simpla. Economie de piața anul 1. înseamnă ca prețul muncii pe care îl oferiți e prea mic. Trebuie sa Creșteți salariile accelerat. Da știu – e complicat sa mai faci profit așa. Dar se poate și e ok dacă măriți un pic prețurile. Per total toată lumea câștiga. Măriți prețurile cu 3-4% și salariile cu 10%, cel puțin. Rata voastră de profit rămâne la fel. Pe volum însă mai mare, ca o sa fie mai mulți cumpărători, creste clasa medie, conform stiripesurse.ro.

Oricum nu aveți de ales. Asta e. Nu va lasă HQ? Atunci ar fi cazul sa demisionați pentru ca oricum business-ul se va duce dracului rapid.

Ps: eu de când lucrez și investesc in Romania, din 2007 – am plătit oamenii nivel vest minus max 30% (e ok ca și costul chestiilor e mai mic aici – Per total au nivel de viața un pic mai bun ca in vest). Nu a plecat nimeni și am angajat numai oameni de top top. Ideea e sa iei oameni mai buni decât media și sa ii plătești mult peste media locală. Și business-urile au mers super, nici o problema. Când ai oameni tari care sunt si foarte motivați e imposibil sa nu meargă”, scrie Caramitru pe Facebook.

Foto: stirileprotv.ro