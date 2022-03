Video:Autoritățile turcești au găsit o mină plutind pe lângă Istanbul, Bosforul a fost închis temporar până la neutralizarea ei

Potrivit Anadolu, canalul navigabil a fost închis temporar.Echipa a asigurat obiectul și a început să îl dezactiveze, a anunțat Ministerul turc al Apărării pe Twitter.

What appears like a stray naval mine drifts into the Bosphorus from the Black Sea.

pic.twitter.com/4J0Y5s2Z6J

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 26, 2022