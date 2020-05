Mike Pompeo spune că sunt „dovezi enorme“ că noul coronavirus are ca origine un laborator din Wuhan

Întrebat de moderatoarea emisiunii dacă a văzut ceva care să îi idea o mare încredere că virusul are ca origine un laborator din Wuhan, Pompeo a răspuns: „Martha, sunt dovezi enorme că acolo a început. Am spus de la început că acesta este un virus cu originea în Wuhan, China. Cred că toată lumea vede asta acum. China a mai infectat lumea în trecut şi a operat laboratoare care nu se ridică la nivelul necesar. Nu este prima dată când lumea este expusă virusurilor ca urmare a unor greşeli de la acel laborator din Wuhan. Trebuie să se facă verificări ca să fim siguri, dar vă pot spune că sunt dovezi semnificative că acesta a venit de la acel laborator din Wuhan“. Mike Pompeo a mai afirmat, atunci când a fost întrebat dacă el crede că este un virus creat de om sau modificat genetic: „Cei mai buni experţi par să gândească până acum că este creat de om. Nu am motive să nu îi cred în acest moment“. Joi, Donald Trump a declarat joi că se gândeşte la noi taxe contra Beijingului după ce, potrivit preşedintelui american, a devenit sigur că noul coronavirus a provenit dintr-un laborator din Wuhan şi nu dintr-o piaţă locală de animale.

