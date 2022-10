Miercuri, noi anchete de circulaţie origine – scop călătorie – destinaţie. Drumurile unde vom fi opriţi în Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara

Miercuri, 26 octombrie, între orele 8 – 12 și 14 – 18, pe drumurile naționale și autostrăzi se desfășoară anchete de circulație origine – destinație. Etapa a treia a acestei acțiuni se va derula în majoritatea punctelor de frontieră din partea de vest și pe două drumuri naționale din județele Caraș-Severin și Hunedoara.

🟦 Pentru zona de administrare a DRDP Timișoara, vor exista posturi de recenzie în următoarele puncte:

📍 Jud. Arad: PCTF Vărșand și PCTF Turnu, PCTF Nădlac II (autostrada A1)

📍 Jud. Timiș: PCTF Cenad, PCTF Moravița, PCTF Jimbolia

📍 Jud. Caraș-Severin: PCTF Naidăș și DN 58B Bocșa

📍 Jud. Hunedoara: DN 66 Livadia

Recenzorii vor fi amplasați pe ambele sensuri de mers în punctele menționate.

ℹ Echipaje mixte CNAIR – Poliția Română (recenzori și agenți de circulație) vor invita conducătorii de vehicule pe o bandă de rezervă și le vor adresa un set de întrebări, care vor consta în: originea plecării în cursă (ex.: Timișoara, Arad); destinația cursei (ex.: Belgrad, Budapesta); scopul călătoriei (ex.: turistic, acasă, loc de muncă, alte scopuri); pentru vehicule de transport marfă: felul mărfii; pentru vehicule de pasageri: numărul de pasageri.

ℹ Nu vor fi înregistrate datele referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, numele conducătorului auto sau alte date de identificare.

Informațiile solicitate sunt complet anonime, în conformitate cu regulamentul general privind protecția datelor.

🔷 Fiind vorba despre o acțiuni de interes public, rugăm conducătorii auto să colaboreze cu anchetatorii astfel încât această acțiune să se desfășoare într-un timp cât mai redus.

––––––––––––––––––––

ℹ Acest studiu coordonat prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică constituie baza de date statistice pentru determinarea curenților de trafic în scopul orientării investițiilor, alocarea bugetelor și ajustarea strategiilor de dezvoltare.

🔷 Ultima etapă pentru desfășurarea studiului de circulație va fi în 2 noiembrie 2022, între aceleași ore.

Sursa: DRDP Timişoara

Foto: Facebook/DRDP Timişoara