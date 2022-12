Micii şahişti de la CS Giroc – Chişoda, în topul naţional! ezultat de excepţie al girocenilor în finala ChessCraft! Albert Breaz (foto, dreapta) locul 3 și Matteo Marinca (stânga) locul 5 la secțiunea U8 (mixt).

Matteo Marinca a fost singurul care l-a învins pe jucătorul de pe locul 1.

În finală au participat cei mai buni 12 jucători din 74 de concurenți la această secțiune, care provin de la numeroase cluburi din România și nu numai…

„Felicit pe această cale copiii, dar și familiile care s-au implicat în activitatea șahistă, cu o mențiune specială pentru domnul Adrian Breaz. Mulțumesc Consiliului Local Giroc pentru sprijinul asigurat mișcării șahiste din 2008 până în prezent și sper să se înțeleagă faptul că anul 2023 va fi un an crucial, un an spectaculos, un an de salt major pentru șahiștii giroceni. Deja semnele se arată și văd ridicându-se o nouă generație de aur, mai numeroasă decât aceea care i-a avut ca lideri pe Alexandra Paraschiv, Paul Paraschiv și Denis Alboni” – Zamfir Moldovan, antrenor maestru CS Giroc – Chişoda.

