Performanţă uriaşă! Andreea Dumitru și Bogdan Kostner, vicecampioni mondiali la dans sportiv

Performanță uriașă obținută de dansatorii de la Mystic Reșița! Perechea Bogdan Kostner & Andreea Dumitru a câștigat medalia de argint la Campionatele Mondiale de WDSF tineret latino, competiție ce s-a desfășurat în Italia, la Rimini!

„Da, am reușit! Cuvintele sunt puține, însă 3 decembrie 2022 este o zi care devine sărbătoare pentru mine! Suntem VICECAMPIONI MONDIALI la WDSF tineret latino! 60 de perechi din întreaga lume au fost prezente la start și am trecut prin 5 runde de foc până în finală. Așadar, dragi prieteni, alături de Bogdan Kostner & Andreea Dumitru, acești copii care acum 5 ani au călcat pragul Mystic Reșița, am realizat acest rezultat istoric pentru Reșița și pentru România.

Îți mulțumesc ție în primul rând, Ioana Holecz, pentru că tu duci greul acasă, de câte ori nu sunt acolo. Vă mulțumesc că ați crezut în mine, copii! De asemenea, vă mulțumesc vouă, Mihaela Dumitru, Florin Dumitru & Nuți Pascu că ați crezut. Nu în ultimul rând, le mulțumesc părinților mei că m-au crescut astfel!”, este mesajul plin de entuziasm postat de Alex Holecz, președintele Mystic Reșița.

Sursa: caon.ro

Foto: caon.ro