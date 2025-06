Micii fotbalişti de la Academia Ghiroda și Giarmata Vii, la un prestigios turneu în Croaţia

Grupa 2014 a Academiei de Fotbal Ghiroda și Giarmata Vii a participat, în weekend, la prestigiosul turneu internațional „Memorial Milenko Jerković”, dedicat categoriei de vârstă U11, desfășurat în Livana, în vecinătatea orașului Osijek, Croația.

Competiția a reunit unele dintre cele mai valoroase academii de fotbal din această parte a Europei, cu echipe din Ungaria, Slovenia, Muntenegru, Serbia, Bosnia și Herțegovina, Croația și România.

Prezenţi pentru al patrulea an consecutiv la turneul care a ajuns la a 17-a ediție, mici fotbalişti de la academia din Ghiroda au reușit şi acum, ca de fiecare dată, performanțe notabile:

· Anul 2022 (grupa 2011 – antrenor Cristian Moraru) – Finală disputată cu Hajduk Split – locul 2 obținut;

· Anul 2023 (grupa 2012 – antrenor Adrian Săvoiu) – Semifinală disputată cu MTK Budapesta – locul 3 obținut;

· Anul 2024 (grupa 2013 – antrenor Mircea Șchiopu) – Sferturile de finală cu Ferencvaros TC – locul 6 obținut;

· Anul 2025 (grupa 2014 – antrenor Mircea Șchiopu ) – o nouă calificare în sferturile de finală, unde am încheiat competiția după un meci echilibrat cu Olimpija Ljubljana.

Clubul timişeana fost repartizat în grupa F:

· Ghiroda – FK Milano Kumanovo 3-0

Marcatori: Stăiculescu Vladimir (2), Miu Amza

· Ghiroda – NK Mladost 2-1

Marcatori: Stăiculescu Vladimir, Bar Alexandru

· Ghiroda – HŠK Zrinjski 1-1

Marcator: Bar Alexandru

Optimi de finală:

· Ghiroda – FK Sarajevo 0-0 (3-1 la lovituri de departajare)

Marcatori penalty-uri: Paulescu Tudor, Stăiculescu Vladimir, Moisescu Rareș

Sferturi de finală:

· Ghiroda – Olimpija Ljubljana 0-2 și locul 7 obținut în turneu

„Ne bucurăm că România este reprezentată constant de 3-4 echipe în cadrul acestei competiții puternice. În acest an, alături de Academia de fotbal Ghiroda și Giarmata Vii, au mai participat FC Luceafărul Timișoara și CS Colțea Brașov. Participarea noastră la acest turneu a fost posibilă datorită invitației primite de la Lucian Popescu, fost fotbalist român cu peste 280 de meciuri în prima ligă croată și slovenă. A jucat mai multe sezoane la NK Osijek, un nume respectat în fotbalul din această zonă”, au transmis reprezentanţii academiei de fotbal.

Lotul de jucători – Grupa 2014: Surugiu Luca, Veghes Donos, Stavilă Caius, Popescu Patrik, Moisescu Rareș, Piroteală Alexandru, Paulescu Tudor, Gheorghe David, Barta David, Bar Alexandru, Bodochi Mario, Miu Amza, Stăiculescu Vladimi.

Staff tehnic:

· Alin Miloș – Manager sportiv academie

· Mircea Șchiopu – Antrenor principal

· Sebastian Poclid – Antrenor portari

· Cosmin Bar – Antrenor secund voluntar

„Este al patrulea an consecutiv în care participăm la turneul de fotbal „Milenko Jerković”, dedicat categoriei de copii născuți U11! În fiecare an am întâlnit echipe foarte bune, iar prin evoluțiile noastre am reușit să lăsăm o impresie frumoasă și să facem oamenii să vorbească cu respect despre Ghiroda — o comunitate deosebită din vestul României. Pe această cale vreau să îi felicit pe toți antrenorii care au participat până acum, pentru rezultatele obținute și pentru munca depusă alături de copiii noștri. Sper ca aceste realizări să îi motiveze și mai mult pe antrenorii din centru, care vor reprezenta Ghiroda în anii ce urmează, iar într-un viitor nu foarte îndepărtat, să reușim să ne întoarcem acasă cu trofeul de campioni. Ar fi cel mai frumos mod de a-i aduce bucurie celui care ne-a dus acolo pentru prima dată — Lucian Popescu, o legendă a fotbalului din Osijek — dar și celor care ne susțin necondiționat: suporteri, părinți, Primăria și Consiliul Local Ghiroda”, a declarat directorul clubului, Marius-Mihai Poclid.