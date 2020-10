Medic român, despre eșecul carantinei: Covid19 va deveni Gripa vers. 2.0 și vom trăi așa cu ambele

Covid-19 va deveni Gripa vers. 2.0 și vom trăi așa cu ambele, este de părere medicul Mihail Pautov, specialist în chirurgie generală la Institutul Clinic Fundeni, care vede în măsura carantinării o ”neasumare a conducerii care va duce lumea in colaps”.

Medicul Mihail Pautov scrie, într-un mesaj postat pe Facebook, că noua realitate ne arată că măsurile restrictive, precum carantina, nu au făcut decât să întârzie apogeul infectărilor pentru câteva săptămâni sau luni, ”cu prețul unui lock-down devastator din punct de vedere economic și emoțional”.

În plus, scrie medicul, s-a pus un accent prea mare pe spălatul mâinilor, în condițiile în care noul coronavirus se transmite mai ales prin calea aerogenă.

”In mod gresit am pus un pret prea mare pe igiena mainilor si prea mic pe transmiterea aerogena. Acum stim ca acest virus se transmite foarte rar prin atingere directa (1-2%) si foarte des prin aer ( 98-99%). As prefera ca oamenii sa nu se mai spele deloc pe maini, dar sa poarte masca ori de cate ori deschid gura in public, pentru a-i proteja pe ceilalti”, a scris medicul.