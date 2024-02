Mariah Carey, Ozzy Osbourne, Cher, Sinéad O’Connor, între artiştii nominalizaţi pentru a fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame

Rock and Roll Hall of Fame i-a anunţat pe cei 15 nominalizaţi pentru promoţia 2024, două treimi dintre cei nominalizaţi fiind pentru prima dată în curs de a fi aleşi, de la superstarurile pop Mariah Carey şi Cher la Ozzy Osbourne şi Peter Frampton şi până la regretata cântăreaţă şi compozitoare Sinead O’Connor, transmite News.ro, citat de g4media.ro.

De asemenea, Foreigner, Kool & the Gang, Lenny Kravitz, Oasis şi Sade sunt nominalizaţi pentru prima dată, scrie Variety.

Ceilalţi nominalizaţi revin în buletinul de vot după ce au mai fost nominalizaţi anterior pentru această distincţie: Mary J. Blige, Dave Matthews Band, Eric B. and Rakim, Jane’s Addiction şi A Tribe Called Quest.

Lista nominalizaţilor:Mary J. Blige, Mariah Carey, Cher, Dave Matthews Band, Eric B. & Rakim, Foreigner, Peter Frampton, Jane’s Addiction, Kool & the Gang, Lenny Kravitz, Oasis, Sinead O’Connor, Ozzy Osbourne, Sade, A Tribe Called Quest.

Cher a declarat recent că va refuza să participe la o includere dacă va fi aleasă, deşi selectarea ei nu va fi afectată de această afirmaţie a ei, aşa cum s-a dovedit în urmă cu doi ani, când comitetul a anunţat că Dolly Parton nu va fi retrasă de pe buletinul de vot, în ciuda dorinţei sale declarate atunci. Vedeta country s-a răzgândit.

Sinead O’Connor este candidatul care a fost cel mai mult în atenţia fanilor muzicii în ultima vreme, moartea ei la 26 iulie 2023 având, fără îndoială, un impact asupra alegătorilor. Primul album al lui O’Connor a apărut în 1987 – în acelaşi an cu cel al lui Tracy Chapman, o altă vedetă care ar fi putut fi o posibilă candidată.

Ozzy Osbourne este singurul candidat care este deja membru al Rock and Roll Hall of Fame, fiind inclus în 2006 ca membru al grupului Black Sabbath.

Mulţi ochi vor fi aţintiţi asupra trupei Oasis, pentru a vedea dacă fraţii Gallagher, celebri pentru certurile lor, se vor împăca pentru a cânta la ceremonie sau dacă vor sta pe aceeaşi scenă pentru a accepta onoarea.

Votul alegătorilor din Rock and Roll Hall of Fame va avea loc de acum şi până la sfârşitul lunii aprilie.

Ceremonia va avea loc la o dată încă neanunţată, în toamnă, în Cleveland; va fi transmisă în direct pe Disney+ şi apoi editată pentru o ediţie specială ABC la o dată ulterioară (cu disponibilitate pe Hulu începând din ziua următoare transmisiunii speciale). Cea mai recentă ceremonie de învestire în Hall a avut loc în octombrie, iar versiunea ABC a fost difuzată de Anul Nou.

Interpreţii devin eligibili pentru nominalizare la 25 de ani de la lansarea primei lor înregistrări comerciale.

Numărul exact de nominalizaţi şi de incluşi diferă uşor de la an la an. În 2023, au fost votaţi şapte laureaţi din 14 nominalizaţi, cu unul mai puţin decât numărul celor care apar pe buletinul de vot din acest an.

Anul acesta, niciunul dintre nominalizaţi nu este propus în primul lor an de eligibilitate. Printre cei care se află pentru prima dată pe buletinul de vot, Cher este eligibilă din 1991; Kool & the Gang, din 1995; Frampton, din 1998; Foreigner, din 2003; Osbourne, din 2006; Sade, din 2010; O’Connor, din 2013; Kravitz, din 2015; Carey, din 2016; şi Oasis, din 2020.

