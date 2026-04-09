Lucrări finalizate la Cărpiniş

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara a anunţat că joi, 9 aprilie 2026, se vor finaliza lucrările de marcaj la noua intersecție dintre DN 59A și DN 59B, în Cărpiniș.

DN 59A face legătura între Timișoara și Jimbolia, iar în Cărpiniș se intersectează cu DN 59B, spre Deta, și cu DJ 693, spre Iecea Mică.

Noul sens giratoriu va contribui la fluidizarea traficului și la reducerea riscului de accidente.

Lucrările au fost executate de BLACK ROADS S.R.L. & GROUP D.C.M. S.R.L. & EVO LINE CREATION S.R.L.