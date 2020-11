Lucian Bode, ministrul Transporturilor, diagnosticat pozitiv cu Covid-19

Lucian Bode spune că nu prezintă simptome și că s-a izolat la domiciliu. „În urma unor analize periodice pe care le-am făcut în cursul acestei zile, în această seară am primit rezultatul ultimului test pentru diagnosticarea COVID – 19 și, din nefericire, acesta a fost unul pozitiv. Din clipa în care am aflat rezultatul testului am urmat toți pașii ceruți de protocol. În acest moment m-am izolat la domiciliu, mă simt bine, nu prezint simptome specifice și am încredere că, în cele din urmă, totul va bine. Va urez multă sănătate, tuturor!”, a scris Lucian Bode pe Facebook.

Lucian Bode a împlinit un an de când este ministru al Transporturilor în Guvernul Orban și chiar a anunțat pe Facebook că tot azi s-a întâlnit cu mai multe persoane.

„La un an de guvernare în slujba românilor, astăzi, în calitate de ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, am avut o întâlnire cu secretarii de stat, directorii direcțiilor din cadrul Ministerului, precum și cu directorii principalelor companii subordonate instituției noastre.Vreau să le mulțumesc și pe această cale pentru buna colaborare pe care am avut-o în această perioadă și să-i asigur totodată de toată deschiderea și sprijinul meu pentru a duce la bun sfârșit implementarea proiectelor de care România are atâta nevoie”, a mai scris Bode.

sursa: observator.tv