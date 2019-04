Liviu Dragnea, către Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda: Aici, în faţa oltenilor, îi rog să-mi fie naşi!

Liviu Dragnea, președintele PSD, le-a cerut, vineri, la finalul discursului său de la mitingul de la Craiova, lui Claudiu Manda şi Olguţei Vasilescu să le fie naşi lui şi partenerei sale, Irina Tănase.

„Claudiu este un tânăr la care eu ţin foarte mult. Am vrut ca acest miting să fie în Craiova din mai multe motive. Datorită Olguţei, datorită dragostei mele pentru acest oraş şi nu vreau să nu uitaţi că stadionul l-am făcut eu împreună cu Olguţa.

Pentru a mă vedea cu cetăţenii de aici, din Dolj, cu primarii, dar mai ales pentru că am mare încredere în Claudiu.

E un tânăr care de-abia a început să spună ceva în politica românească. Cred că la Bruxelles va fi unul dintre cei mai importanţi europarlamentari, un om care are experienţă, un om care are curaj, un om care e patriot şi un om care mai are un merit: a convins-o pe Olguţa să se mărite cu el.

Îi iubesc pe amândoi şi dacă cumva – să nu se supere Irina -, dacă o să mă lase ăştia în pace şi o să fie ce-o să fie, aici, în faţa oltenilor, îi rog să-mi fie naşi”, a spus Dragnea.

Manda i-a răspuns: „Îi spun dlui preşedinte Dragnea: Grăbiţi-vă, că suntem de acord”.

Liviu Dragnea a venit împreună cu Irina Tănase la mitingul de la Craiova.

Mitingul PSD de la Craiova a strâns câteva zeci de mii de oameni. La miting au venit preşedintele PSD, Liviu Dragnea, secretarul general al partidului, Codrin Ştefănescu, Rovana Plumb, Claudiu Manda, Dan Nica, Maria Grapini, care candidează la alegerile europarlamentare, precum şi Olguţa Vasilescu.

Liviu Dragnea a făcut o baie de mulțime și a ținut un discurs în care a spus că are susținerea oamenilor, scrie romaniatv.net.