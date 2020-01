„Leii” sub 16 ani, în prim-plan

Baschetbaliştii alb-violeţi sub 16 ani reiau, în acest sfârşit de săptămână, meciurile oficiale. Elevii lui Radenko Toroman vor juca, sâmbătă şi duminică, la Râmnicu Sărat, unde este programat turneul grupei 7D-1.

Baschet SCM Timişoara îşi va măsura forţele, în ordine, cu ACS Cuza Pirates Brăila (sâmbătă, ora 17), ABC Shooting Stars Buftea (duminică, ora 9) şi CSM Râmnicu Sărat (duminică, ora 15,30).

Andrei Siminic acuză o răceală şi este incert pentru cele trei meciuri menţionate.

„Pe noi ne interesează în continuare să creştem nivelul jucătorilor şi să reuşim meciuri bune. Nu ştim nimic despre adversari. Am observat la ei câteva rezultate ciudate, cu înfrângeri la diferenţă mare urmate de victorie, dar nu ne facem griji, mergem acolo să jucăm cel mai bun baschet al nostru şi să obţinem cele mai bune rezultate posibile. Această fază este una de calificare, de poziţionarea noastră depinde cu cine vom cădea în următoarea grupă. Vrem să întâlnim adversari redutabili, doar aşa jucătorii noştri pot să progreseze. Dacă jucăm cu echipe slabe ei nu pot să crească din punct de vedere valoric. Am reluat antrenamentele la începutul lunii ianuarie, iar ieri am avut un meci de verificare cu echipa sub 18 ani a SCM-ului. Am avut ceva probleme cu realizările, dar este bine că am ajuns în poziţii din care am putut să aruncăm deschis. Este sezonul problemelor de sănătate, avem un jucător de bază bolnav. Este vorba despre Andrei Siminic, răcit, cu febră, el nu s-a antrenat în ultimele zile, dar sper să-şi revină până primul meci. Va fi un turneu greu, cu trei meciuri, cu o deplasare lungă, vom parcurge distanţa cu avionul şi apoi cu autocarul”, a declarat antrenorul Radenko Toroman.