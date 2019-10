„Leii”, pregătiţi de un nou start

SCM Timişoara începe sâmbătă cel de-al 33-lea sezon consecutiv în primul eşalon de baschet masculin.

Primul meci al „leilor” bănăţeni în ediţia 2019-2020 a Ligii Naţionale va fi împotriva alb-violeţilor din Piteşti.

Startul confruntării de pe teren propriu cu BCMU FC Argeş va fi dat la ora 18,45, partida urmând să fie transmisă de postul Digi Sport 4.

„Orice meci de deschidere a campionatului este aparte. Puteam să jucăm 15 amicale cu cele mai bune sau, dimpotrivă, cu cele mai slabe echipe şi niciunul dintre ele n-ar fi avut termen de comparaţie cu partida din prima etapă. La jocurile oficiale intervin multe lucruri care nu se regăsesc în perioada de pregătire. Unul dintre ele este scouting-ul. Sunt convins că şi echipa din Piteşti are meciurile noastre din perioada de pregătire, aşa cum şi noi le avem pe cele ale oaspeţilor noştri de sâmbătă. Pe de altă parte, au fost multe schimbări la ambele formaţii. La noi, în afară de trei străini din sezonul trecut, au fost schimbaţi toţi jucătorii. La Piteşti, aproape întregul lot. Mă aştept la un meci dificil, în care presiunea este pe noi. Un merit foarte mare îl are preparatorul fizic Tiberiu Puta, care a făcut o treabă excepţională în această perioadă, am colaborat foarte bine. Spun asta în primul rând pentru că nu am avut jucători accidentaţi. Am doar motive de optimism. Lupta pentru locurile 1-3 este foarte echilibrată, la fel şi cea pentru locurile 4-8. Nu înseamnă că nu se poate juca împotriva primelor trei echipe, dar cred că atunci când se va trage linie la final grupările din Sibiu, Oradea şi Cluj-Napoca vor fi din nou pe primele trei locuri. Iar între celelalte formaţii lupta va fi mai echilibrată decât în sezonul trecut. Craiova arată mai bine decât în stagiunea precedentă, Piteştiul a făcut achiziţii importante, Steaua arată şi ea mai bine, la fel şi Dinamo. Consider că şi echipa noastră arată bine în acest moment. Deci, cinci echipe vor lupta pentru trei locuri”, a declarat Dragan Petricevici.

Antrenorul „leilor” are un mesaj pentru publicul de pe Bega: „Fac un apel către timişoreni, să vină din nou la meciurile de baschet. Nu doresc să ne transformăm în suporteri de rezultat. Ne putem susţine echipa favorită şi dacă aceasta se află pe locul al şaselea. Nu este un reproş, ci un apel. Pur şi simplu îmi doresc să avem mai mulţi oameni la meciurile noastre”.

Despre noua stagiune baschetbalistică a vorbit şi preşedintele Ilie Triţoiu: „Şi eu cred că va fi un sezon mult mai echilibrat decât cele anterioare şi nu neapărat la vârf, ci mai mult în lupta pentru celelalte trei locuri care asigură participarea în faza Top 6 a campionatului. Îmi place cum arată echipa noastră, consider că este mult mai echilibrată decât în sezonul trecut. Suntem mult mai bine acoperiţi pe posturi şi putem îndrăzni mai mult. Când am spus la începutul perioadei de pregătire că nu ne impunem un obiectiv clar a fost în primul rând pentru a vedea echipa la treabă. Prima ţintă este să accedem în Top 6, după care este normal să forţăm calificarea în fazele superioare. Dacă în stagiunea precedentă am fost la o minge de semifinale, acum, cu o implicare mai bună din partea tuturor şi cu o linişte mai mare faţă de sezoanele anterioare, putem să obţinem o performanţă mai bună. La fel va fi şi în Cupa României, pe care o vom trata mult mai serios. Am fost prea siguri pe noi în ediţia precedentă şi am făcut un pas greşit care ne-a costat foarte mult, ratând accederea în Final Four-ul Cupei României”.

Şi următorul meci al „leilor” bănăţeni va avea loc la sala „Constantin Jude”. În etapa a doua a Ligii Naţionale de baschet masculin, SCM Timişoara va evolua luni, 21 octombrie, cu începere de la ora 18,30, împotriva grupării SCMU Craiova. Şi această partidă va fi transmisă de Digi Sport.