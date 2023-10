„Leii” joacă la Timişoara cu Corona Braşov. Baschetbaliştii de la SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timişoara întâlnesc echipa de la poalele Tâmpei, miercuri – 11 octombrie, de la ora 19, în Sala „Constantin Jude” , în etapa a treia a Ligii Naţionale de Baschet Masculin Getica 95.

Elevii antrenorului Dragan Petricevic au victorii pe linie în campionat, în timp ce oaspeţii au cedat în primele două runde, în care au întâlnit adversare dificile, pe Rapid Bucureşti şi CSO Voluntari.

„Venim după două victorii în primele două etape, dar şi după o pauză de peste zece zile. Făcusem patru meciuri bune în startul de sezon, iar această întrerupere nu ne pică bine. Întâlnim o echipă care chiar dacă este o nou-promovată are un lot solid şi a demonstrat-o deja şi în meciurile din Cupa României şi în cele din campionat. Braşovenii posedă un lot total schimbat faţă de sezonul precedent, iar pauza aceasta le-a fost de folos. Le-a dat răgazul de a mai lucra la omogenitate”, a punctat Dragan Petricevic, antrenorul principal al echipei SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timişoara.

Luka Mitrovic, cel mai recent sosit în lotul alb-violet, are câteva zile în care s-a antrenat alături de noii săi colegi şi poate intra în vederile staff-ului tehnic. „El s-a acomodat foarte bine şi neaşteptat de repede. Consider că am făcut un lucru bun că am adus un jucător care a mai evoluat în România. Asta l-a ajutat, campionatul îi este cunoscut, iar acomodarea se poate face mult mai bine”, a mai spus Dragan Petricevic.