Judo şi cultură japoneză în parcurile din Timişoara. O iniţiativă lăudabilă, ce promovează sportul şi mişcarea fizică în rândul copiilor

O iniţiativă lăudabilă, ce promovează sportul şi mişcarea fizică în general în rândul copiilor în locuri publice din Timişoara, a demarat joi seară în Parcul Pădurice. Proiectul aparţine de Academia de Judo Timişoara şi este finanţat prin centrul de proiecte al primăriei oraşului de pe Bega.

Prima manifestare a reprezentat o reuşită. Cei mici au fost entuziasmaţi să ia contact, majoritatea pentru prima dată, cu una dintre cele mai cunoscute arte marţiale ce provin din Japonia. Au fost prezenţi şi cei de la Asociaţia Culturală Româno-Japoneză Kizuna, răspunzând întrebărilor de tot felul ce li s-au adresat şi promovând în rândul timişorenilor Ţara Soarelui Răsare.

„Este un proiect finanţat de primărie prin Centrul de Proiecte Timişoara. Proiectul aparţine de Academia de Judo Timişoara şi se numeşte <<Sport, educaţie şi cultură – cheile către succes>>. Clubul nostru a accesat această finanţare. Proiectul este structurat pe trei secţiuni, iar una dintre ele este <<Judo şi cultură japoneză în parc>>. Am ales această secţiune pentru că judo este un sport ce provine din Japonia şi avem sprijinul celor de la Kizuna, o asociaţie româno-japoneză. Ei vin şi ne împărtăşesc lucruri din cultura japoneză. Vrem să ieşim în toate parcurile din Timişoara. Am început în Parcul Pădurice, sediul clubului nostru este aproape, la Casa Tineretului, tot acolo avem sala de judo. Aceasta a fost prima manifestare a proiectului”, ne-a declarat Daniel Cosmin Ţepeş, preşedinte, antrenor şi sportiv la Academia de Judo Timişoara.

Celelalte două secţiuni ale proiectului menţionat sunt „Judo special needs” şi concursul „International Judo Cup Constantin Ali Bogdan Kids &Veterans Timişoara”.

„A doua secţiune, <<Judo special needs>>, care îmi este foarte dragă şi vrem să facem un pionierat în acest sens, se adresează copiilor cu dizabilităţi. Am semnat un protocol cu colaborare cu Liceul Iris din Timişoara şi cu două asociaţii ce se ocupă de copiii de dizabilităţi. Am făcut o instruire teoretică şi practică cu colegi de la alte cinci cluburi din ţară care fac judo cu copii cu dizabilităţi. Ştiam că în Timişoara nu există nici un club care să se adreseze acestui segment de copii, nu am vrut să-i neglijăm, se poate face sport cu ei foarte bine şi se pot obţine performanţe.

Această secţiune o vom începe săptămâna viitoare la Liceul Iris. Cea de-a treia secţiune este reprezentată de concursul internaţional de judo organizat în memoria lui Constantin Ali Bogdan, fost antrenor al loturilor naţionale ale României şi Israelului. Anul trecut au participat 680 de sportivi din cinci ţări”, ne-a mai spus Daniel Cosmin Ţepeş.

Pentru cea de-a treia ediţie a „International Judo Cup Constantin Ali Bogdan Kids & Veterans Timişoara”, oficialii Academiei de Judo Timişoara au lansat deja invitaţii de participare unor cluburi din Statele Unite ale Americii şi din mai multe ţări europene. Ei încearcă să aducă în capitala Banatului şi sportivi din Japonia.

Academia de Judo Timişoara are 90 de copii la antrenamente, cărora li se adaugă sportivi de la categoria de vârstă veterani. Dintre aceştia din urmă, Dan Pandur a obţinut medalii la campionatele mondiale şi europene. Patru antrenori conduc antrenamentele clubului ce a fost înfiinţat în 2014. O medalie de argint la Campionatul Balcanic şi mai multe clasări fruntaşe (poziţiile 2 şi 3) la campionatele naţionale sunt principalele repere de performanţă din acest an ale celor mai tineri sportivi de la Academia de Judo Timişoara.