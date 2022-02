ÎPS Teodosie, osanale pentru Putin: „M-am minunat câte jertfe au făcut Putin și Medvedev, și noi îi judecăm ca pe niște răufăcatori”

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, cunoscut pentru opiniile sale controversate, îi ia apărarea de această dată liderului rus, Vladimir Putin.

Acesta a declarat la un post de radio că Putin nu e atât de negru cum îl prezintă toată lumea în această perioadă pentru că este cel mai mare ctitor de biserici de la muntele Atos şi Ierusalim. ÎPS Teodosie spune că Putin a făcut mai multe jertfe şi nu trebuie judecat ca un răufăcător.

ÎPS Teodosie: Și de ce sa n-o spun, domnul Putin care este atât de vehiculat in zilele acestea și văzut atât de negru, nu e negru asa cum îl prezintă toată lumea. Am spus și o spun, fără frică, este cel mai mare ctitor la Sfâmtul Munte și la Ierusalim și în țara sa, și Putin și Medvedev sunt ctitori și am fost pe urmele lor în excursie și m-am minunat câte jertfe au facut și noi îi judecăm ca pe niște răufăcatori.

sursa: digi24.ro