Întreruperi de curent în perioada 13 – 18 decembrie: Timișoara, Lugoj, Sânnicolau, Săcălaz, Dumbrăvița, Ghiroda, Peciu Nou și alte localități

Ziua / Data Localitatea, strada afectata Orar Luni , 13 Decembrie 2021 Timisoara, Str I Nemoianu (p), str. Doctor Liviu Gabor (p) 09:00 – 17:00 Sacalaz, Zona Cepariu , partea dreapta la intrare in Sacalaz 09:00 – 17:00 Pietroasa, Racovita 09:00 – 17:00 Dumbravita, str P Sandor(p), F Zoltan, Gh Doja(p), T. Vladimirescu(p) 09:00 – 17:00 Peciu Nou, Zona pe langa fosta moara si pe langa calea ferata 09:00 – 17:00 ANIF SP Begova Veche 10:00 – 15:00 Cenad 10:00 – 15:00 Timisoara, Calea Bogdanestilor (p), str. Tacit , str. Taborului, str. Ciresului, str. Dunarea (p), str. Belgrad, str. Adam Muller Guttenbrunn, str. Barierei, str. Umbrei, str. Semicerc (p) 11:00 – 19:00 Marţi , 14 Decembrie 2021 Hitias 08:30 – 15:00 Ghiroda, Str. Lugojului, Victoriei, Campiei, Predeal, Bucegi, Semenic, Sinaia, Retezat, Busteni, Plopilor, Herculane, Muntenia, Dorna, Comarnic, Pietrele Doamnei, Azuga, Rarau, Apuseni, Padis, Marului, Valisoara, Ceahlau, Ialomita, Oituz, Fagaras, Bega, Dunarea, Apele Repezi, Castanului, Salciei, Trandafirlor, Ghioceilor, Romanitei, Albastrelelor, Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Mihal si Gavrila, Sf. Petru si Pavel, Sf. Ioan, Sf. Ilie, Brates, Foisor, Panselelor, Arinului, Codrului, Stejarului, Linistei, Fagului, Mesteacanului, Bradului, Ialomicioara, Dambovitei, Caraiman, Campului, Lebedei 09:00 – 17:00 Teremia Mare 09:00 – 17:00 Timisoara, Blv.Liviu Rebreanu 137, str.Torac 145 09:00 – 17:00 Satchinez, Zolt,Gladna Romana,Statie de tratare apa Fardea 09:00 – 17:00 Dobresti 09:30 – 17:30 Miercuri, 15 Decembrie 2021 Timisoara, str Gh Doja(p), C. Porumbescu(p), Coriolan Baran(p), Virgil Onitiu(p),Balcescu(p), Odobescu(p), Calea Torontalului (p), Calea Aradului km.6 09:00 – 17:00 Barateaz, Str. Principala , Libertatii , Unirii , Eternitatii 09:00 – 17:00 Albina, Str. Rusca , Preot Ioan Bugariu , Sebes , Brad , Bostinarilor Hodos , Stuparilor , Urdinis 09:00 – 17:00 Lugoj, Str Romanilor, Dacilor, I Neculce, Fd I Neculce, M Costin, Gr Ureche, Hasdeu, Jiului, Loga, A Muresan, Pongracs, Cotul Mic 09:00 – 17:00 Cladova 09:00 – 17:00 Dudestii Vechi 09:00 – 17:00 Maguri 09:30 – 17:30 Foraje Lugoj 09:30 – 17:30 Lugoj, str Primaverii( p), Bistrei, Fd Bistrei, Olari, Agriculturii 10:30 – 18:30 Joi , 16 Decembrie 2021 Satchinez, Str. Daliei , Lalelelor , Zambilelor, Trandafirilor , Branduselor , Petuniei 09:00 – 17:00 Seceani, la intrare in Seceani partea stanga , dreapta , fost SMA si zona centrala 09:00 – 17:00 Lugoj, str Xenopol, Titulescu, P Maior, A Ipatescu, N Iorga, Ceferistilor, Cernei, Bobalnei, D.Gherea 09:00 – 17:00 Timisoara, Str.Marginii (p), Calea Aradului (p), Oglinzilor nr.18, Simion Barnutiu 3 09:00 – 17:00 AGRIANS SRL Padureni 09:00 – 17:00 Sannicolau Mare, ITP drumul Saravalei , ITP Calea Timisoarei, Metal Conforme Sannicolau 09:00 – 17:00 Vizma, Stiuca 09:30 – 17:30 Timisoara, Str.Simion Barnutiu nr.3 11:00 – 19:00 Vineri , 17 Decembrie 2021 Cladova 09:00 – 17:00 Sannicolau Mare, ITP drumul Saravalei, ITP Calea Timisoarei, Metal Conforme Sannicolau 09:00 – 17:00 Timisoara, Str.Cosmonautilor nr.4 09:00 – 17:00 Dumbravita, str Creatiei(p), Parului, Piersicului, Gutuiului, Caisului, Marului, Portocalului, Visinului, Lamaiului, Ciresului,Silvana(p), S Falva(p), Szentes(p), Bobalna(p), Artar(p, Fagaras(p), Codrului), Crangului(p), Leandrului(p),Stejarului(p) 09:00 – 17:00 Tipari, Paru, Autostrada Paru, Costei 09:30 – 17:30 Tipari, Paru, Autostrada Paru, Costei 09:30 – 17:30 Timisoara, Str.Linistei nr.7-9 11:00 – 19:00 Sâmbătă , 18 Decembrie 2021 Timisoara, str Traian Lalescu, Oltul, Putna, Bela Bartok(p), Ion Vidu(p), Plautius Andronescu(p), I Curea(p) 09:00 – 17:00