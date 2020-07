Interpreta de muzică populară Adriana Curtu Voaidoș: ”Publicul se întoarce la folclorul autentic”

– Ca și alte activități, muzica populară nu s-a putut manifesta în mod firesc în perioada pandemiei. Cum ați resimit acest lucru și cum e situaţia acum, după revenirea treptată la normalitate?

– Firește că a fost o perioadă mai delicată, datorită restricțiilor existente. De-abia am așteptat cu toții să reintrăm într-un grafic normal și să ne putem desfășura activitatea așa cum ne place. Nu doar artiștii am trecut printr-o astfel de așteptare, ci și publicul care era foarte nerăbdător să asculte muzică, să se bucure de viață, de vremea de afară, să mai uite de necazuri și să trăiască frumos.

– Cum au primit ascultătorii de muzică populară eliminarea unor restricții?

– A fost mare bucurie, mulți s-au descătușat după atâta așteptare, tensiune și încorsetare. Pot să vă spun, ca idee, că am avut chiar și o petrecere cu doar șase persoane, dintre care trei eram muzicanții. Se vedea clar că lumea vrea să petreacă cu orice preț, pentru că prea mult s-a așteptat. Mă bucur, în același timp, că foarte mulți se întorc spre folclor, spre muzica populară autentică pe care noi avem datoria să o promovăm.

– De unde vă inspirați atunci când compuneți o melodie?

– Toate cântecele mele au la bază oamenii care mă înconjară. Îi iubesc foarte mult pe cei din jur și de fiecare dată când mă impresionază o persoană sau un fapt mă gândesc la o melodie, la versuri și apoi la linia melodică. Dar cel mai mult mă inspiră familia mea și, de aceea, multe dintre melodii le sunt adresate.

Am făcut melodii pentru soțul meu, care mă ajută în toate proiectele și mă susține din tot sufletul, am conpus și pentru fiiica mea, cu care am și cântat împreună, iar acum mi s-a făcut mare dor de fratele meu, care este plecat de șase ani, așa că m-am gândit să fac o melodie pentru el. Iubesc foarte mult Timișoara, iar pentru asta pregătesc o melodie împreună cu fiica mea.

Îmi place însă ca atunci când fac filmările, să îmi aleg cu mare grijă locația unde mă aflu pentru că astfel simt că transmit mai bine ceea ce vreau să spun în cântecele mele. De aceea, toate melodiile realizate pentru familia mea sunt filmate în câmpuri de flori, pentru că membrii familiei mele sunt florile din viața mea.

Cred că ar trebui să ne ghidăm tot mult în viață după valorile familiei, să ne bucurăm de cei dragi și să ne exprimăm prin cântece dragostea pe care le-o purtăm. Chiar recent, am făcut o filmare într-un lan de lavandă, în satul bunicii mele, unde am avut bucuria să-mi regăsesc o fostă prietenă din copilărie, pe Oana Farko. Asta îmi place să cred, că suntem înconjurați numai de flori și atunci și viața e mai frumoasă, mai ales dacă reușim să transmitem asta și prin muzică.