Întâmplare de pomină în Timiş. Atunci când vrei să-ţi ajuţi prietenul, dar îţi faci rău ţie…

La data de 25 februarie, în jurul orei 7:00, polițiștii Serviciului Rutier au oprit un bărbat, în vârstă de 43 de ani, pe bulevardul 16 Decembrie din Timișoara. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatului i-a fost reținut permisul de conducere pentru 90 de zile, fiindu-i eliberată o dovadă fără drept de circulație, a comunicat Poliţia Timiş.

Acestea fiind constatate, mare a fost surprinderea polițiștilor când, în jurul orei 8:00, au oprit același autovehicul pe DN 59, între localitățile Voiteg și Deta, care circula cu 131 de km/h, iar la volanul autovehiculul se afla un bărbat, în vârstă de 34 de ani (care fusese inițial pasager).

Acesta a fost testat cu aparatul din dotare, rezultând o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat și indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele date, polițiștii au constatat ca acesta avea dreptul de a conduce suspendat, pentru conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice sub influența alcoolului, conducerea unui autovehicul sub influenţa substanțelor psihoactive și conducerea unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat.