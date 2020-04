”Închisoarea de acasă” o trimite pe Alina Gorghiu chiar… acasă!

Pentru un parlamentar, nu prea contează volumul. Poți să ai jdemii de amendamente, inițiative, interpelări și întrebări, pentru că toate pălesc dacă vii o singură dată și dai cu nuca-n perete. În politică, percepția contează, iar lumea nu te mai judecă după activitatea de rutină, care nu are nimic spectaculos în ea, ci după faptele care au avut cel mai mare impact în rândul comunității.

Senatorul de Timiș Alina Gorghiu nici măcar nu are un volum stufos de activitate sau inițiative marcante care să vină în sprijinul Timișului, dar, în schimb, a reușit să provoace destulă agitație zilele trecute, printr-o inițiativă care nu a fost deloc pe gustul populației. Pe scurt, a dat cu nuca-n perete. Nu are rost să mai intrăm în detalii, pentru că proiectul său privind ”închisoarea de acasă” a facut atâta vâlvă încât a fost la concurență chiar și cu știrile despre evoluția coronavirusului! Or, să reușești să captezi atenția publicului, într-o perioadă în care toată suflarea e conectată la epidemia secolului, chiar este o performanță! Una negativă, însă, dacă e să rămânem în limbajul acestor zile, când peste tot se vorbește de pozitivi și negativi.

Până și liderul de partid al Alinei Gorghiu, Ludovic Orban a fost nevoit să admită că este o ”aberație”, ”picătura care a umplut paharul privind atitudinea politică a senatoarei”, care ”o descalifică în rândul cetățenilor”, așa cum s-a exprimat președintele PNL. Este eticheta care tocmai i-a fost pusă senatoarei de Timiș și care nu va mai putea fi dezlipită vreme bună de acum încolo, măsurabilă în mai multe mandate parlamentare. Este, iată, o ironie cruntă a sorții, să vrei să-i trimiți acasă pe infractori și să ajungi tu acasă, adică pe dinafara parlamentului. Asta înseamnă să fii politician… negativ!”