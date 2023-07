În loc de bilete, STPT face reclamă mascată la boxe audio și scanere de documente

Pentru timișoreni, dar mai ales pentru cei din alte județe sau țări, se cunoaște cât este de dificil să achite parcarea în sistem Timpark, datorită procedeelor complicate și restrictive.

Societatea timișoreană de transport calcă pe urmele celor de la Timpark. În anul când primarul Fritz așteaptă un milion de turiști, plata unei călătorii cu mijloacele de transport în comun este o aventură. Ba mai mult, printr-un sistem de e-payment dubios, se încadrează la practici comerciale incorecte, sancționabile de către autorități.

Orașul e plin de reclame cu publicitate înșelătoare

Una dintre metodele de plată moderne, oferită de STPT, este plata cu telefonul mobil prin aplicația 24pay. “Înarmat” cu un card bancar și cu aplicația-minune pe telefon, orice călător poate plăti, scanând un cod QR din mijlocul de transport. Asta doar în teorie, așa cum prezintă situația zeci de colante din stațiile de tramvai dar și din vitrinele diverselor chioșcuri și magazine.

Totul e o chestiune de încredere, căci mergând pe mână publicității mincinoase, călătorul nu poate plăti călătoria cu lăudata aplicație 24pay. Numai că omul nu are de unde să știe, mai ales dacă societatea de transport nu informează despre acest lucru.

Astfel, scanând codul QR desemnat pentru validarea călătoriei, cetățeanul de bună credință este redirecționat spre pagini web cu vânzare și reclame la boxe audio și la scanere. Asta obține oricine scanează codul oferit de 24pay și STPT, în loc de validarea costului unei călătorii.

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Timiş, Mihai Alin Gubandru, a declarat pentru Renașterea bănățeană că problema se încadrează la “Practici comerciale incorecte”, capitol din care face parte și publicitatea înșelătoare. Timișorenii care s-au lovit de această situație pot sesiza Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, online la Formular ANPC sau telefonic la numărul 0219551.

Lipsa validatoarelor, motiv să plătești dublu o călătorie

Renașterea bănățeană a mai sesizat, pe 27 iunie 2023, mai multe nereguli privind noile flote de autobuze și tramvaie, dar și batjocura la adresa călătorilor, ținând cont că stațiile cu acoperiș și pereți, pentru protecție la soare sau precipitații au dispărut. (La Timişoara, noile autobuze stau abandonate pe maidan, iar călătorii aşteaptă în staţii mai rău ca la ţară | Foto).

În același material, prezentam și faptul că din lipsa validatoarelor, abonații nu își pot folosi cardurile de călătorie emise de STPT și sunt nevoiți să plătească, practic, de două ori aceeași călătorie.

Validatoarele lipsesc atât din noile autobuze Karsan dar și de pe unele tramvaie Bozankaya. Altfel spus, primăria a achiziționat tramvaie ultramoderne iar guvernul a cumpărat autobuze. Ce nu au prevăzut “strategii” Primăriei Timișoara în costul total al acestor achiziții sunt validatoarele electronice de călătorie.

Cu alte cuvinte, atunci când circuli cu noile autobuze, trebuie să achiți călătoria cu cardul, ele fiind dotate doar cu POS mobil. Astfel, chiar dacă un călător este posesorul unui card de abondament valid, acesta va plăti practic o cursa de două ori.

De menționat că prețul mediu de achiziție al unui astfel de validator, care are și funcție POS, este în jur de 5000 de euro. Dacă s-ar achiziționa câte un singur validator pentru fiecare vehicul, asta ar însemna în jur de 220 de mii de euro pentru cele 44 de autobuze Karsan.

Cât privește validatoarele de pe tramvaiele Bozankaya, nici acestea nu au fost bugetate inițial, așa că s-au luat validatoare vechi de pe vehiculele scoase din uz. Noile tramvaie nu au prevăzute locașuri speciale și alimentare electrică pentru validatoare. Astfel că acestea sunt prinse cu bandă aderentă, bandă izolatoare sau fixate cu improvizații, sârmele și cablurile electrice atârnă, iar multe dintre aparate nu stau pe locul unde au fost fixate.

Pe forumul STPT, aceste lucruri sunt publice (Autobuzele electrice Karsan e-ATA 18m – STP Timișoara Forum – Pagina 11), la fel cum se știe și de problemele electrice cu monitoarele și afișajele de la Bozankaya și Karsan dar și cu sistemele de climatizare.

“Am fost in seara asta cu unul din autobuze. In mare, o experiență plăcută. Circula fara validatoare, dar au POS-uri (ale căror cabluri sunt prinse cu banda izolatoare și arată destul de urât). Am prins și control dar doar au stau câteva stații, nu au controlat nimic.

Alte probleme pe care le-am sesizat sunt că sistemul audio de anunțare a stațiilor nu prea funcționează, se oprește ba după „Statia următoare” ba în timp ce rostește numele stației iar butoanele de deschidere a ușilor (care oricum sunt degeaba, că șoferul deschide toate ușile in stație) nu sunt prinse bine de bara, aproape că atârnă.”, povestește pe forumul STPT, un utilizator.

Singura măsură pe care a putut STPT să o ia a fost intensificarea prezenței controlorilor de bilete pe mijloacele de transport în comun.