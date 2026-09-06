Impact între un autoturism și o motocicletă, în Timiș. A fost solicitat elicopterul SMURD

Pompierii din cadrul Stației Făget intervin pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs în localitatea Coșevița, între un autoturism și o motocicletă.

La fața locului sunt alocate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ.

A fost alertat elicopterul SMURD Caransebeș.

Din primele informații, victima aflată pe motocicletă este inconștientă.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul este oprit pe DN 68A între localitățile Coșava și Coșevița, județul Timiș, din cauza unui accident în care au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

În urma coliziunii, motociclistul și alte două persoane rănite sunt asistate medical la fața locului.

Se estimează reluarea circulației după ora 13:30.