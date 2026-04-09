Haine contrafăcute în valoare de peste 3 milioane de lei, descoperite de vameşii timişoreni într-un autocamion

Echipele mobile ale Serviciul Echipe Mobile din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Timişoara au efectuat un control vamal asupra unui automarfar înmatriculat în România, condus de un cetăţean turc,care transporta articole de îmbrăcăminte, bunuri sub supraveghere vamală, pe relaţia Turcia – Olanda.

În urma controlului vamal amănunţit, au fost identificate 41.422 bucăți articole îmbrăcăminte, diferite mărci în valoare de aproximativ 3.100.000 lei, susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.

Supravegherea, selectarea şi derularea operaţiunii a fost coordonată de Serviciul Coordonare Echipe Mobile din cadrul Autorităţii Vamale Române.

Autoritatea vamală a procedat la reţinerea bunurilor în vederea trimiterii spre expertizare la titularii drepturilor de proprietate intelectuală a mărcilor susceptibile de a fi contrafăcute.

Urmare notificărilor titularilor drepturilor de proprietate intelectuală se va stabili contravenţia aplicabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operţiunilor de vămuire.