Groapă uriașă pe o stradă din Timișoara! Șoferii, atenționați ca să nu-și avarieze mașinile

Un timișorean a transmis pe grupul de Facebook Info Trafic Jud. Timiș o atenționare către ceilalți participanți la trafic privind o groapă uriașă apărută pe o stradă din oraș.

„Atentie la o groapa mare pe strada I.H.Radulescu intre numerele 4 si 6, langa autogara Drobeta (mai este una ceva mai mica la cativa metri distanta)! Are aproape jumatate de palma adancime. Am facut si sesizare pe aplicatia primariei, ramane de vazut in cat timp se va rezolva”, a scris Andrei Borceanu.

Până se mobilizează municipalitatea, nu ne rămâne altceva de făcut decât să circulăm cu prudență.

Foto: Facebook/ Info Trafic Jud. Timiș