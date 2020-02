Gândire creativă, planificare, inventivitate. Franciza internaţională de succes „Tinerii ingineri” a ajuns și la Timișoara

„Young Engineers” – „Tinerii ingineri” este un program de dezvoltare personală dedicat copiilor prin activități de inginerie și robotică, elaborat în Israel în urmă cu un deceniu. Cel mai popular program dezvoltat sub marca „Tinerii ingineri” se intitulează „Provocarea Lego”, cu obiectivul declarat de a oferi cunoștințe teoretice și aplicate în domeniile Științei, Tehnologiei, Ingineriei mecanice și Matematicii (STEM), folosind piese LEGO motorizate.

Pentru dezvoltarea acestui curs și a procesului de construcție din cadrul acestuia, elevilor li se pun la dispoziție kituri personalizate de echipa de cercetare- dezvoltare din cadrul Young Engineers.

Un alt program derulat la „Tinerii ingineri”, „AlgoPlay”, este un program educațional revoluționar care îi învață pe copii fundamentele programării și roboticii, folosind un limbaj fizic de programare, intuitiv și simplu. Cursul introduce participanții în lumea roboticii printr-o experiență educațională practică și distractivă.

În România, franciza „Tinerii ingineri” a avut primii cursanți în urmă cu cinci ani, iar de acum ea funcționează și la Timișoara, sub coordonarea doamnei Lavinia Dîrmon:

„Momentat am început programele destinate vârstelor 6-10 ani, dar mai avem și alte programe, pe care le vom derula începând din toamnă. Structura cursului, programată a se desfășura pe durata unui an școlar, are o sesiune săptămânală de 75 de minute. În prima parte a lecției, copiii învață diverse noțiuni din domeniul științelor, matematică, fizică, inginerie – toate predate într-o variantă adecvată vârstei lor, prin experimente, demonstrații, povești care le captează atenția, iar după aceste 10-15 minute de predare încep să construiască un model pe care ei îl întâlnesc în viața de zi cu zi, unde aplică ceea ce învață în prima parte a lecției. Pur și simplu încep să construiască cu ajutorul pieselor lego. Pe lângă dezvoltarea abilităților motrice și a creativității, copiii învață să lucreze și în echipe, dar și să găsească soluții pentru rezolvarea diverselor probleme”.

Franciza timișoreană „Tinerii ingineri” își desfășoară activitatea pe bulevardul Revoluției nr. 8, în clădirea „Renașterii bănățene”, corp A, et. 3, camera 307. Coordonator program este doamna Lavinia Dîrmon, tel 0740-968643.

Cei interesați pot accesa și pagina de Facebook „Young Engineers Timișoara”.