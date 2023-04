Galop de sănătate

SCM USV Timişoara a învins Universitatea Elbi Cluj-Napoca în etapa a 3-a a Ligii Naţionale de rugby, într-un meci disputat pe stadionul „Gheorghe Răşcanu”.

Echipa bănăţeană s-a impus cu scorul de 47-10, după ce la pauză conducea cu 21-10. Staff-ul tehnic a avut posibilitatea de a vedea la lucru toţi jucătorii din lot.

De altfel, în primul XV și-au găsit locul mai mulți jucători tineri, iar alții au intrat pe parcursul partidei.

Totuși, față de formula de început anunțată a intervenit o modificare, Manumua luându-i locul lui Shennan, care a acuzat o enterocolită în seara de dinaintea partidei.

Punctele formației SCM USV Timişoara au fost reușite din șapte eseuri, dintre care șase transformate, înscrise de șapte jucători: Simionescu, Manumua, Godwin, Conache, Jgerenaia, Rupanu şi Tiqe. Transformările le-au aparținut lui Conache (patru) și Jipa (două).

„Nu a fost un meci ușor, am început bine și am încercat să punem în aplicare ceea ce am antrenat în tipul săptămânii. Au existat câteva greșeli individuale, dar și colective, dar în final a fost bine”, a spus Corrado Şteţco.

Oaspeții au punctat în prima repriză prin Mazăre (o lovitură de pedeapsă și o transformare) şi Toma (un eseu). Un moment special s-a produs pe final de meci, când Tiqe Iliesa a scăpat spre eseu, putea culca balonul fără probleme, dar i l-a oferit lui Gabriel Rupanu, care și-a trecut în cont încercarea.

Tiqe avea să-și treacă și el numele pe lista marcatorilor la următoarea fază ofensivă a echipei timişorene, când a izbutit a șaptea și ultima încercare a partidei.