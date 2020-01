Firmele timișene, invitate pe Broadway

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT) organizează, în perioada 14-23 mai, o nouă misiune economică multisectorială în Statele Unite ale Americii, la New York și Miami.

Programul misiunii economice cuprinde participarea la întâlniri de tip ”business to business”, menite să identifice noi posibilităţi de afaceri și să stabilească unele contacte directe cu firme americane, în funcție de interesul exprimat, dar şi viziteze sau chiar să participe într-un stand colectiv la Festivalul „Ziua României pe Broadway„. Evenimentul „Romania’s Day on Broadway„ (foto) este unul special, având o tradiţie de două decenii, fiind agreat de autoritățile orașului New York ca o manifestare dedicată valorilor şi tradiţiilor culturale de la noi. România este, de altfel, singura țară din lume care își serbează ziua pe celebrul bulevard.

Festivalul reunește, pe lângă artiști și meșteșugari, oameni de afaceri români și americani din Statele Unite, cât și turiști din întreaga lume. Termenul-limită pentru confirmarea intenției de participare este 20 ianuarie. CCIAT precizează că, ulterior înscrierii, participanţii vor primi toate informaţiile utile referitoare la documente, serviciile incluse şi programul detaliat al misiuii economice.