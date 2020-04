Fenomen astronomic de excepţie: ,,Luna Roz,” vestitoare a sărbătorilor pascale

Superluna roz, un fenomen spectaculos, în care luna pare mai strălucitoare și mai mare decât în restul anului, se va produce la noapte. Luna va fi cu aproape o treime mai strălucitoare şi va părea cu 15% mai mare, pentru că va fi în cel mai apropiat punct posibil de Pământ.

Numele de Supeluna roz are legătură cu o floare sălbatică din Statele Unite care are această culoare şi care înfloreşte primăvara, lucru pe care îl marchează şi fenomenul astral. Luna plină a lunii aprilie, cunoscută și sub numele de Luna Roză, va fi vizibilă la noapte,

Luna plină din această lună este a doua dintr-o serie de trei superluni consecutive, un fenomen care se produce atunci când luna plină se află la 90% din cea mai apropiată distanță pe care ar putea fi de Pământ pe orbita sa lunară. Și, deși superlunile sunt doar puțin mai mari și mai strălucitoare decât o lună plină obișnuită, ele sunt totuși uluitoare deoarece apar foarte rar în timpul unui an.