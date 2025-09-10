Fără apă caldă, joi 11 septembrie, pentru clienții Colterm de pe două străzi.

Colterm anunță că joi, 11 septembrie 2025, între orele 8 și 16, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la PT Torac, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Bitolia și Torac, în total 4 branșamente. „La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate

pentru o scurtă perioadă de timp.

Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă”, transmit reprezentanții companiei.

