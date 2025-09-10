Fără apă caldă, joi 11 septembrie, pentru clienții Colterm de pe două străzi

Fără apă caldă, joi 11 septembrie, pentru clienții Colterm de pe două străzi.

Colterm  anunță că joi, 11 septembrie 2025, între orele 8 și 16, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă la PT Torac, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Bitolia și Torac, în total 4 branșamente. „La finalizarea lucrărilor, apa poate prezenta fenomenul de turbiditate

pentru o scurtă perioadă de timp.

Recomandăm evitarea utilizării acesteia în scopuri menajere până la limpezirea completă”, transmit reprezentanții companiei.

