”Este un jaf național”! Alfred Simonis spune că PNL vrea să vândă tot

Liderul de grup al deputaților PSD, Alfred Simonis, s-a dezlănțuit după ultimele acțiuni ale Guvernului PNL. ”Nu le mai ajung afacerile cu măști! Nu le mai ajung izoletele de 17 mii de euro bucata! Nu le mai ajunge că și-au pus toate rudele și pilele în companii de stat! Acum PNL vrea să înhațe cu totul ce a mai rămas din perlele economiei românești! La prețuri de nimic!!!

Vor să vândă Aeroportul București care are profit de 400 de milioane pe an. Sau CEC-ul!!! Vor să vândă tot!!! Am votat în Parlament o lege prin care interzicem acest jaf național! Și asta i-a scot din sărite pe lacomii liberali care au și anunțat că o vor contesta la CCR!”, este mesajul postat de Alfred Simonis pe o rețea de socializare.