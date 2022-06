Elena Udrea a fost adusă în țară, în această după-amiază. Ce condiții o așteaptă în Penitenciarul Târgșor

Elena Udrea a fost adusă în țară. Predarea fostului ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului s-a făcut la Vama Giurgiu, și vine la 5 zile după ce magistrații bulgari au dat decizia de extrădare pe numele său.

Aceasta va fi încarcerată la penitenciarul Târgșor din județul Prahova pentru executarea pedepsei de 6 ani primită în dosarul „Gala Bute”. Condițiile din detenție sunt mai bune decât în multe spitale sau aziluri, susține un lider sindical din penitenciare.

ORA 15:45 – Elena Udrea a ajuns în Vama Giurgiu și a fost predată autorităților din România.

La 5 zile după ce magistrații de la Curtea de Apel din Sofia au dat undă verde extrădării, prin decizie definitivă, structurile Ministerului de Interne au primit documentele necesare pentru aducerea Elenei Udrea în țară.

Odată ajunsă la penitenciar, Udrea va trebui să stea în carantină 21 de zile. După această perioadă, ea ar putea sta în celulă alături de alte 7 deținute.

Cu toate astea, fostul Ministru al Turismului va sta într-o cameră în care va avea un televizor, o baie individuală și un telefon.

Udrea va avea dreptul să iasă în curte să se plimbe 2-3 ore pe zi, să aibă 10 convorbiri telefonice care să nu dureze toate mai mult de o oră, și va putea să primească pachete de acasă sau să facă cumpărături la magazinul din incinta penitenciarului. Însă, meniul zilnic, va fi același ca la ceilalți deținuți.

În paralel, fostul ministru joacă puternic: acuză că magistrații care au decis să îi mențină, la începutul lunii aprilie, sentința din dosarul Gala Bute, au fost șantajați pentru a da decizia ce a determinat-o pe Elena Udrea să fugă în Bulgaria.

„Vom vorbi curand despre ce s-a intampla in 7 aprilie. Doi judecatori din completul care a pronuntat decizia impotriva mea au fost chemati la Parchetul General si amenintati cu puscaria daca imi admit contestatia. In mod cert, decizia impotriva mea s-a luat sub presiune”, a afirmat, recent, Udrea, conform realitatea.net.

Udrea a susținut acest lucru și pe holurile instanței din Sofia, dar și într-o postare pe Facebook în care cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să facă verificări și să ia măsuri.

În replică, procurorul general al României, Gabriela Scutea, spune că un astfel de episod nu este real.

Foto: captură video digi24