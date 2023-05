Efectul dezmembrării Colterm: timișorenii vor plăti mai mult pentru încălzire și apă caldă. Cât? Dominic Fritz: “Nu e momentul și rolul meu acuma să scot din burtă astfel de cifre”

Primarul Timișoarei a anunțat astăzi, 3 mai 2023, că primăria a început pregătirile pentru tranziția sistemului de termoficare local către “producția verde”. Astfel, sistemul de distribuție a agentului termic va fi preluat de municipiu din această vară, iar compania locală Colterm se va concentra doar pe producție.

Ce aduce nou, pentru cei aproximativ 50 de mii de abonați care mai sunt racordați la sistemul de distribuție a agentului termic din Timișoara? Evident, o schimbare a tarifelor. Pentru că, după noul plan la primarului Fritz, o societatea va produce agentul termic, iar o alta îl va distribui. Implicit, timișorenii racordați la rețeaua centralizată a orașului vor plăti două servicii separate, către două companii diferite.

De la începutul anului, primarul Dominic Fritz a vehiculat ideea “descentralizării” serviciilor Colterm, societate despre care a afirmat, în repetate rânduri, că nu dorește să intre în faliment sau să fie desființată.

O companie, două companii…

Mai exact, edilul a spus că municipalitatea se gândește să separe producția de agent termic de distribuție, în ideea în care Colterm să se ocupe doar de partea de producție, pentru a fi evitate pierderile tehnologice, din rețea.

Astăzi, 3 mai 2023, Dominic Fritz, fără să ofere aproape niciun detaliu, a anunțat doar că cele două servicii urmează să fie separate, astfel încât Colterm va face, începând din vară, doar producție, iar o nouă firmă a primăriei, înființată în 2022, va prelua partea de distribuție a agentului termic.

„Soluția pe care o propunem este ca la Colterm să se concentreze pe producție, adică pe activitatea de bază, în cele două CET-uri, iar distribuția și furnizarea efectivă a agentului termic către populație să fie făcută de o altă companie a Primăriei Timișoara. Avem deja, de anul trecut, înființate două companii, una dintre ele o pregătim acum pentru a putea prelua acest serviciu, un serviciu care va permite și un alt mod de facturare, de relaționare cu clienții, de digitalizare, pentru că atunci când putem să începem de la un nou punct, putem să și îmbunătățim serviciile pentru cetățeni.

Nu vorbim doar de o chestie pe hârtie, bineînțeles că va fi, adică toată rețea, inclusiv cu angajați, va trece la o altă firmă. Firma este Uzina…nu știu, nu mai știu ce nume i-am dat, poate mai dăm și un alt nume. Avem o firmă înființată de anul trecut, două firme chiar, și acum analizăm mai multe opțiuni, dar na, important e că da, va fi o firmă reală, cu angajați, cu muncă”, a declarat, în totală confuzie, primarul Dominic Fritz.

Și totuși, cât plătește timișoreanul abonat?

Primarul a fost întrebat cu insistență de către jurnaliști ce costuri implică noua companie a primăriei, de la preluarea rețelei și întreținerea ei și până la sumele prevăzute pentru salariile angajaților și funcționarea companiei. Fritz a eschivat, vorbind despre noile tehnologii pe care speră să le implementeze, dacă va câștiga vreun proiect European, culminând cu explicația că “nu e momentul și rolul meu acuma să scot din burtă astfel de cifre”.

Adică fără estimări făcute de specialiști, calcule prealabile sau studii de fundamentare sau de impact ale tranziției.

„Colterm nu poate investi în tehnologii noi și nicio firmă nu va vinde termie la Colterm. Singura variantă să cumpărăm alte tehnologii este să cumpărăm agent termic la poarta fabricii și să rupem producția de distribuție, pentru că doar așa putem să distribuim un agent termic care este produs și prin alte tehnologii și nu prin tehnologii vechi.

Astăzi este momentul în care am făcut acest anunț, că contractul expiră la sfârșitul lui iunie. Pentru cele două noi contracte, unul pentru Coltem, alt contract pentru distribuție vor fi făcute, vor trebui făcute, legal, studii de fundamentare și așa mai departe, nu este rolul meu acuma să scot din burtă astfel de cifre. Ce este clar este, ca și orice schimbare, și această schimbare va necesita o investiție, ca și orice schimbare, și această schimbare va necesita un efort, un efort chiar mare și din partea Primăriei”, a mai spus primarul Fritz.

Colterm ar putea fi scos definitiv din schemă

Edilul nu a putut spune nici dacă noua companie va fi obligată să cumpere agentul termic de la Colterm, deși în mai puțin de două luni ar trebui să fie făcute toate schimbările. Primarul a anunțat că primăria ar putea înființa o nouă firmă care să producă agent termic, la concurență cu Colterm.

“Noul contract de delegare pe producție va fi încheiat cu Colterm. Orice din aceste schimbări, de aceea spun, acuma nu scot eu din burtă…este un proces…nu este că mâine, dintr-o dată, o să avem o nouă companie care este în stare să producă. Nu vom avea mâine o nouă companie care să producă energie termică în Timișoara. Tehnic, nu este posibil…”, a mai spus Fritz.

Magicianul și cifrele din burtă

Cu doar două luni înainte ca noile modificări să intre în vigoare, edilul a precizat că abia în următoarea perioada se va lucra la studiile necesare pentru pornirea acestui nou proiect, dar a refuzat să vobească despre sumele pe care le va presupune operațiunea.

„Nu am spus că nu există cifre, am spus că eu acuma nu scot în prima mea declarație cifre din burtă și că formal, se va face un studiu de oportunitate pe care, bineînțeles că am început pregătirile de mult pentru aceste demersuri și atunci când e momentul și e oficial atunci o să fie și cifre pe hârtie și nu din burta primarului. Nu e făcut studiul de oportunitate. Deocamdată a existat acest contract care acuma va expira și nu va fi prelungit (cel cu Colterm -n.r.).

Eu nu am nicio siguranță în viață. Pentru noua companie, ei concentrându-se doar pe distribuție, ei vor avea cu totul alt stimul să maximizeze acest…Primăria Timișoara nu este Houdini. Nu există o mișcare prin care putem scăpa de povara faptului că de 30 de ani nu s-au făcut investițiile necesare nici în producție, nici în distribuție. Nu există această soluție magică, nici acest drum nu va fi ușor, și acest drum va avea niște costuri pe termen scurt… Ca orice investiție, normal că s-ar putea, că exista costuri de tranziție, dar aceste costuri noi deja le suportăm”, a mai declarat primarul Timișoarei.

Fără distribuție, Colterm va sucomba

Reprezentanții Colterm nu au fost anunțați nici oficial, nici neoficial despre schimbările decise de către Dominic Fritz.

Conducerea Colterm afirmă că, deși în teorie ar putea fi un lucru bun, în practică, separarea celor două servicii ar putea însemna înrăutățirea situației financiare a companiei, având în vedere ca îi va fi luat unul dintre cele două obiecte principale de activitate.

“Legat de acest transfer, discuții generice și generale au fost pe masă de la momentul de la care am preluat compania, în urmă cu un an și șase luni. Cred că până anul trecut prin primăvară era o astfel de discuție, după care ideea nu a mai avut tracțiune.

La prima strigare, separarea distribuției de producție, eliminarea distribuției din Colterm ar însemna, în prima fază, pierderi mai reduse, pentru că pierderile provin din segmentul de distribuție. Strict financiar, pentru Colterm ar trebui să fie mai bine, pentru că nu mai ai acest efort de a suporta costurile cu elementele nerecunoscute, pe care societatea le suportă până la 12, 14, 18 luni, până recuperează.

Strategic, însă, nu e neapărat cea mai bună variantă. Nu e cel mai bun lucru care ar putea să se întâmple acestei societăți, pentru că o altă societate care produce îți sparge monopolul, pe care la momentul actual Colterm îl are. Dar nu e vorba de noțiunea răutăcioasă asupra monopolului. Crescând concurența pe piață, o companie care are niște dificultăți tocmai își mai ia niște dificultăți”, a comentat Cristian Amza, administratorul special al Colterm.

Practic, doar cu celelalte servicii pe care Colterm le mai prestează este aproape imposibil să își poată acoperi cheltuielile de funcționare.

CITEȘTE ȘI: IPJ Timiș a deschis dosar penal împotriva primarului Fritz și a vicelui Lațcău

„Teoretic, Colterm poate să producă și energie electrică, pe care o bagă în sistemul energetic național, dar e un produs derivat. În rest, alte servicii, alte feluri de venituri, alte activități pe care le-ar putea presta Colterm, nu sunt de natură să poată susține activitatea societății sau, de fapt, lipsa activității de bază, respectiv distribuția. Partea de distribuție, care se dorește a fi luată acum, ea trebuie inventariată, sunt o serie de proceduri ce trebuie derulate. Calendarul mi se pare foarte strâns”, a adăugat Cristian Amza.