După ”Su-Spin de trandafir”, ”Fetiţa cu chibrituri”

Spectacolul ”Su-Spin de trandafir”, realizat de coregrafa Denisa Imbrea împreună cu o trupă de dansatori talentați, s-a bucurat de un bine-meritat succes în fața publicului timișorean, iar artiștii intenționează să ofere în continuare spectatorilor ocazia de a se bucura de evenimente de înaltă ținută.

”Mi-am dedicat ore în șir pentru a crea cu dansatorii mei momente de dans memorabile, care să transmită emoții profunde și povești captivante. Împreună am depășit provocările și am dezvoltat o conexiune unică pe scenă. Lucrând cu tinerele artiste, am explorat profunzimea mișcării și am adus la viață o temă plină de emoții și simbolism. Am căutat să provocăm gândurile și sentimentele spectatorilor noștri, să îi transportăm într-o adevărată călătorie artistică.

În timpul repetițiilor, am experimentat, am ajustat și am pus la punct fiecare mișcare, pentru a obține o interpretare autentică și captivantă. Experiența dansatorilor în cadrul spectacolului <<Su-Spin de trandafir>> a fost una extrem de valoroasă. De-a lungul acestui proces de creație și al repetițiilor, ei au fost martorii unei transformări uluitoare a mișcării și expresiei artistice. Spectacolul <<Su-Spin de trandafir>> a fost un efort de echipă incredibil, iar succesul său se datorează pasiunii și dedicării noastre.

<<Trandafirii umani au fost gingași, catifelați, frumoși, pasionali, dăruindu-se cu totul artei dansului! Felicitări fetelor! Ați fost minunate! Așteptăm cu nerăbdare următorul spectacol>>, a declarat o voce din public, iar a alta a descris show/ul nostru drept <<un spectacol încărcat de emoție, transpus în scenă prin limbajul corpului de o echipă minunată>>.

Iar pentru că felicitările venite din rândul publicului sunt pentru noi cea mai înaltă motivaţie, ne pregătim deja pentru următorul nostru spectacol, ”Fetița cu chibrituri”, un spectacol de dans contemporan care se adresează tuturor vârstelor.

Acesta pune în valoare tema umanității și a compasiunii față de cei care suferă și luptă să supraviețuiască. Prin intermediul scenelor dramatice și emotive, publicul este invitat să empatizeze cu fetița și să reflecteze asupra propriei vieți și a modului în care ne tratăm unii pe alții. În plus, spectacolul explorează puterea imaginației și a visului ca modalități de a depăși greutăţile și de a găsi speranță în situații dificile.

Fetița cu chibrituri reprezintă un simbol al puterii umane de a se ridica dintr-un mediu advers și de a visa la un viitor mai bun. Vă așteptăm la următorul nostru spectacol <<Fetița cu chibrituri>> în data de 17 decembrie, la ora 18, la Casa Tineretului Timișoara. Biletele de intrare se pot achiziționa de pe următorul link: https://www.iabilet.ro/bilete-timisoara-fetita-cu-chibrituri-91439/, ” a punctat Denisa Imbrea.