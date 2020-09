Dragi timișeni,

Mă adresez dumneavoastră cu respectul pe care vi-l port și onoarea de a vă fi reprezentat în trecut în cea mai importantă funcție administrativă a județului, cea de președinte al Consiliului Județean Timiș. Am ales să vin în fața dumneavoastră prin acest mijloc, o scrisoare, mai ales că suntem într-o perioadă în care oamenii scriu mai puțin, vorbesc indirect și se îndepărtează unul de celălalt.

Suntem în fața unor alegeri locale ce se desfășoară într-un climat incert, nesigur, plin de temeri și îndoieli. Probabil că cei mai mulți dintre concetățeni sunt sătui de politică, de partide, de promisiuni neonorate, de minciuni și neseriozitate. În cei patru ani în care am condus CJT (2012-2016) am reușit împreună cu profesioniștii instituției să pun în practică o serie de proiecte și programe majore. Unul dintre cele mai importante e cel legat de modernizarea Spitalului Județean Timișoara, începută în mandatul meu.

Am refăcut sute de kilometri de drumuri locale.

După mandatul de președinte, am revenit la conducerea Administrației Bazinale de Apă Banat, de unde am coordonat proiecte majore: pista de biciclete spre Serbia de pe malul Begăi, nodul hidrotehnic de la Sânmihaiu Român, o lucrare de anvergură internațională, refacerea clădirii din Piața Maria, care găzduiește sediul ABA Banat, un imobil reprezentativ din punct de vedere arhitectural. De asemenea, am contribuit decisiv la înființarea Administrației Canalului Navigabil Bega, un vis de decenii al timișorenilor.

În urma susținerii publice pe care am simțit-o în toți acești ani din partea multor timișeni, am decis să candidez pentru funcția de președinte al CJT pe lista ALDE. Mă aflu pe poziția 2, pe buletinul de vot.