Dominic Fritz anunță că va candida pentru un al doilea mandat de primar și spune că nu-l interesează ce arată sondajele de opinie

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz (USR), îşi propune să candideze pentru al doilea mandat de edil şi spune că nu îl interesează sondajele de opinie, relatează news.ro, conform Prima Tv.

Întrebat dacă se gândeşte să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024, Fritz a răspuns că nu se gândeşte la acest lucru nici când se bărbiereşte. Fritz a precizat că l-a cunoscut pe preşedintele Klaus Iohannis în Polonia şi că nu este în măsură să evalueze mandatul acestuia de şef al statului, conform g4media.ro.

Dominic Fritz a fost întrebat sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, dacă va candida pentru al doilea mandat de primar al municipiului Timişoara, el precizând că oferta sa electorală a fost una pe termen lung.

”Acuma n-o să vă surprindă că răspunsul este, fără doar şi poate, da. Proiectul meu şi oferta pe care am făcut-o timişorenilor acum 2 ani a fost din start un proiect pe termen lung, o ofertă pe termen lung, nu poţi schimba lucrurile în 4 ani deci, da, candidez din nou şi mă bucur că din ce în ce mai mulţi timişoreni mă susţin”, a răspuns Fritz.

Întrebat, de asemenea, cum stă în sondajele de opinie, Dominic Fritz a subliniat că el nu crede în aceste sindaje de opinie.

”Acuma, ştiţi, întrebarea astea pentru mine e una ciudată, pentru că mie, încă în ziua votului, toată lumea mi-a spus cât de prost sau în sondaj, că o să pierd şi nu ştiu ce. Eu din câte ştiu, eu stau bine şi şi nu-mi fac deloc griji în sensul ăsta, dar încă nu sunt fan al sondajelor de opinie, sunt şi manipulate”, a spus Fritz.

În ceea ce priveşte Consiliul Local Timişoara, edilul spune că reuşeşte să treacă proiectele deoarece ”mulţi dintre consilierii locali nu sunt total bătuţi în cap” şi vor să dovedească faptul că muncesc spre binele oraşului.

”În primul rând, într-adevăr, am obţinut un scor foarte, foarte bun pentru USR PLUS, atunci, am o echipă de consilieri local foarte buni, deci avem aproape o majoritate absolută şi astea, bineînţeles, ajută.

Dar am şi învăţat că la nivel local, totuşi, mulţi dintre consilierii locali nu sunt total bătuţi în cap şi au doar interese politice, ci vor, de fapt, sau trebuie şi ei să dovedească că vor binele oraşului şi de aceea, cu câteva mici excepţii, reuşesc să trec proiectele. Din păcate, într-adevăr, colaborarea cu PNL, avem un viceprimar PNL, nu a funcţionat întotdeauna cum aş fi sperat atunci când am făcut acordul de colaborare”, a menţionat Fritz.

Dominic Fritz a subliniat că are colaborări şi cu PSD în Consiliul Local.

”Da, da, s-a întâmplat. Eu aş spune că nu ştiu, 80- 90 % din proiecte chiar trec în unanimitate, pentru că nu sunt neapărat proiecte politice (…) dar au fost şi anumite proiecte mai, să zicem, dificile sau controversate, unde am avut discuţii cu consilierii din PSD în care am explicat de ce eu cred că trebuie să trecem asta, de ce e important pentru oraş şi au fost şi momente în care au votat pentru”, a precizat Fritz.

Întrebat dacă îşi propune să candideze în 2024 la alegerile prezidenţiale, Fritz a exclus acest lucru.

”Nu, deşi cumva am învăţat să accept că asta este o întrebare pe buza multor jurnalişti, mai ales.

Îmi amintesc atunci când când am studiat în Franţa, era înainte de alegerile prezenţiale în Franţa şi domnul Nicolas Sarkozy a fost întrebat dacă se gândeşte să candideze la prezidenţiale şi răspunsul lui a fost: «Da, bineînţeles şi vă asigur, nu doar când mă bărbieresc».

Adică nu doar aşa, ci serios. Răspunsul meu este nu mă gândesc nici măcar atunci când mă bărbieresc. Adică chiar proiectul meu este Timişoara. Eu cred în potenţialul Timişoarei.

Asta a fost oferta mea pentru timişoreni, să mă implic cu tot ceea ce ştiu şi pot pentru Timişoara, pentru a promova Timişoara, pentru a ridica Timişoara, altceva nu mă interesează”, a spus edilul.

Dominic Fritz a rememorat momentul în care l-a cunoscut pe Klaus Iohannis, în Polonia.

”Ştiam de el. Adică fostul meu şef, fostul preşedinte al Germaniei (…) îl cunoaşte. Prima oară când l-am cunoscut pe domnul Iohannis au fost cred că în Polonia, la o comemorare a celui de-Al Doilea Război Mondial, unde l-am acompaniat pe şeful meu. Atunci era în 2015.

Da, prin prin fostul meu şef am am avut ocazia să îl curosc, dar bineînţeles ca şi primar mi-era cunoscut tocmai ca primarul neamţ din Sibiu”, a menţionat Fritz.

Întrebat, de asemenea, prin ochii neamţului, cum se vede mandatul preşedintelui Klaus Iohannis în fruntea României, Dominic Fritz a explicat că el ca primar nu poate evalua un mandat de şef al statului.

”Ştiţi, aici intervine un pic cultura mea politică cu care am crescut. Eu respect foarte mult instituţia prezidenţială ca atare. Şi de aceea nu cred că este rolul meu, ca primar, să fac evaluări sau critici la adresa preşedintelui.

Cred însă că îngrijorările românilor, care sunt exprimate în spaţiu public, sunt, bineînţeles, legitime şi sper să fie auzite. (…) În ce măsură Klaus Iohannis este un bun preşedinte, sunt alţii care trebuie să dea un răspuns la această întrebare”, a conchis Dominic Fritz