Doi tineri din Timișoara și-au propus ca în 2023 să facă fericite peste 5.000 de suflețele de copilași

Doi tineri din Timișoara și-au propus ca în 2023 să facă fericite peste 5000 de suflețele de copilași.

„Ne deplasăm în tot județul Timiș. Oriunde sunt copii, venim și noi! Acoperim toată gama de servicii de animație, face painting, vată pe băț, baloane modelabile , tobogane gonflabile, mașină de baloane, sistem de muzică, măsuțe, scăunele, etc.

Noi venim cu tot, voi trebuie să aveți doar spațiul, buna dispoziție și câteva gustări pentru o petrecere reușită!

Avem pachete de petrecere pentru orice buzunar. În cazul în care suntem chemați la un orfelinat, casă de copii, centru de îngrijire, nu percepem niciun leu!!!

Venim cu tot dragul și facem tot ce ne stă în putere pentru a vedea zâmbetul pe buzele copiilor.

De unde ideea de petreceri pentru copii?

În 2018 am fost într-un stagiu de practică în Spania, prin intermediul proiectului Erasmus+. Acolo am descoperit domeniul acesta de animație și entertainment pentru copii, care ne-a plăcut foarte mult, fiind conștienți cât de mult poate fi dezvoltat în țara noastră.

Când ne-am întors în România, am început să punem bazele unei afaceri pe care am numit-o Entergame Events- „O lume plină de jocuri, aventură și educație” prin intermediul căreia am reușit să demarăm cu succes o serie de proiecte distractiv- educative.

Am început cu 500 de lei cumpărând câteva jocuri de pe internet, am reușit să creștem treptat, și chiar să accesăm un proiect de tip start up care ne-a permis să ne deschidem un loc de joacă și un after-school în Timișoara. Din păcate, pandemia și-a spus cuvântul și ne-am reorientat spre prestări servicii în acest domeniu.

Acum oferim distracție la locația clientului și încercăm să facem cât mai mulți copii fericiți.

„Entergame Events – petreceri și evenimente pentru copii” este în prezent o companie validată și apreciată de timișoreni și întreaga comunitate de părinți și copii.

De 4 ani ajutăm, de asemenea, companiile să-și bucure angajații prin organizarea de petreceri dedicate copiilor acestora.

În acest fel, angajații se simt apreciați, iar familiile bucuroase.

Oferim consultanță gratuită și ajutăm pe oricine are nevoie de noi în organizarea unei petreceri, chiar dacă nu apelează la serviciile noastre. Scopul nostru final este fericirea celor mici”, transmit organizatorii, prin vocea dr. Eugen Cătălin Zoican.