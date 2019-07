Deținut evadat, căutat cu elicopterul. Autoritățile sunt în alertă. Video!

Evadare ca în filme a unui deţinut român din Italia. Bărbatul a reuşit să fugă din închisoare, pe geam, coborând pe mai multe cearceafuri înnodate unele de altele.

Românul se afla, sub pază, într-un salon al spitalului de boli infecţioase din Treviso. A ajuns acolo după ce a fost suspectat că ar avea tuberculoză, situaţie pe care ar fi ascuns-o. După ce i s-au făcut investigaţii, a reuşit să scape chiar de sub nasul gardienilor. A coborât pe geam, după ce a legat mai multe cearceafuri. Acum, este căutat de carabinieri, iar cei responsabili sunt cercetaţi disciplinar. Din fericire, suspiciunea nu s-a adeverit, iar testele medicale au arătat că românul nu are TBC, conform observator.tv

Acum, românul este căutat în toată provincia Treviso, inclusiv cu ajutorul unui elicopter.