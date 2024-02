Demolările administrației Fritz au probleme de legalitate, iar șantierele au fost abandonate de primărie (foto/video)

Demolările administrației Fritz au probleme de legalitate, iar șantierele au fost abandonate de primărie

Campania “redăm Timișoara timișorenilor”, demarată de către primarul Timișoarei, Dominic Fritz, în toamna anului 2023, s-a oprit brusc după ce au fost demolate patru clădiri, de la două baze sportive. Acțiunea, anunațată cu surle și trâmbițe ca o luptă împotriva “interlopilor și a mafiei imobiliare” care ar fi acaparat clădiri și terenuri din domeniul municipiului Timișoara, a încremenit însă în proiect.

Entuziasmul și filmulețele victorioase de pe Facebook s-au potolit, după ce chiriașii cărora le-a fost afectată activitatea au dat în judecată Primăria Timișoara.

Primărie ai cărei conducători și juriști și-au dat, probabil, seama că au acționat abuziv, în baza unor hotărâri ales instanțelor, care nu au ținut cont de istoricul complet al clădirilor și al terenurilor vizate, cum e cazul bazei sportive No Name, sau deja demolate, cum e cazul fostului club sportiv CFR, unde funcționa sala de sporturi de contact M-Box Club Timișoara.

Cacialmaua de la Terasa Boss și Baza de Canotaj

“Primăria Timișoara, prin primarul Dominic Fritz, a câștigat definitiv procesul împotriva reprezentanților Terasei „Boss”, asupra cărora au fost dispuse măsuri de demolare a construcțiilor ilegale care ocupă domeniul public”, a transmis pe 21 septembrie 2023, Serviciul de Comunicare al instituției.

M BOX SECURITY SERV SRL și ADRIA SRL au cerut în 19 mai 2023 suspendarea dispoziției primarului Dominic Fritz, prin care s-au impus măsurile de demolare. În 25 mai 2023, Primăria a câștigat în primă instanță, iar miercuri, 20 septembrie 2023, a câștigat definitiv.

Supranumită „Terasa Boss”, aceasta ar ocupa, în discursul primarului Fritz, o suprafață de 6.425 de metri pătrați din domeniul public al municipiului Timișoara, cu o valoare estimată la 2,6 milioane euro.

În realitate, Terasa Boss a ocupat mai puțin de o mie de metri pătrați și este închisă, din cauză că nu mai funcționează de ani buni, spațiul fiind neutilizat în acest moment.

Proprietarul Terasei Boss, antrenorul sportiv Mitică Viel, spunea la acel moment că are un contract de închiriere încheiat cu Clubul Sportiv Banatul valabil până în 2033. Și că nu a mai desfășurat vreo activitate comercială din 2014, iar Terasa Boss, nefuncțională de ani de zile, a demolat-o și a curățat locul, pe cheltuiala sa.

Însă primăria nu s-a lăsat până nu a demolat toate clădirile din jurul celei istorice a clubului CFR, edificată în urmă cu 70 de ani. Pentru că nu are bază legală să o demoleze, primăria a apelat la un tertip: a pus demolatorii să distrugă și elementele de susținere ale clădirii clubului CFR, odată cu anexele contruite ulterior.

Așa că va urma o expertiză, în urma căreia clădirea, a cărei structură a fost slăbită chiar de către echipele de demolare ale primăriei, va fi declarată nesigură și, pe cale de consecință, demolată.

“A fost o construcţie care se demontează, eu am demontat-o. Clădirea despre care spune că vine să o demoleze este veche de 70 de ani. Nu ştiu dacă era născut el, pe vremea aceea. Să vină să o demoleze. Eu sunt un chiriaş de bună credinţă. Am investit sute de mii de euro în această clădire.

Eu nu am mai plătit chiria în ultimii ani, dar am plătit întreţinerea, am plătit impozitul, chiar şi pentru anul în curs. Am plătit 70 de milioane de lei, în fiecare an. Primăria, dacă susţine că e locaţia lor, să spună cine trebuie să plătească impozitul? Chiriaşul?”, a declarat Mitică Viel, chiriașul clubului CFR, ale cărui clădiri au fost demolate, dar pe care primăria a încasat impozit.

Primarul Timişoarei a emis, în luna aprilie 2023, şapte dispoziţii de demolare pentru: Terasa Boss, Clubul Gatsby, fosta bază sportivă Electrometal, Ştrandul Termal ZHH, Terasa şi Ştrandul No Name, Ştrandul Lemon şi Clubul Heaven, iar până acum au fost demolate clădirile fostului club CFR, cele ale Clubului Gatbsy dar și celelalte două clădiri din incintă și, ca “victimă colaterală”, baza de cantotaj care se afla între clădirile construite de familia Iskandarani (Gatsby și celelalte două din curte).

Demolarea bazei de caiac i-a lăsat pe sportivii din Timișoara și din alte orașe fără bază de antrenament și fără hangare pentru schifuri. Primarul a promis că va găsi o soluție, dar până în februarie 2024 nu a venit cu o alternativă concretă.

Procesul pentru No Name, un simulacru care a eludat actele de construcție inițiale

Administratorii și chiriașii bazelor sportive sunt catalogați de luni de zile drept ”interlopi” și “mafioți”de către primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și de către USR Timiș, partid majoritar în CL Timișoara. Chiriașii au investit sute de mii de euro și au plătit la timp impozitele și taxele.

În cazul bazei sportive unde este clubul No Name, Viorel și Ovidiu Ciută, patronii clubului, au plătit înclusiv impozitele retroactive pentru baza sportivă, din pe ultimii 40 de ani, aproximativ 400 de mii de lei, taxă pentru “lipsă folosință teren”.

În cazul Clubului No Name, judecătorii ar fi dispus doar desfiinţarea unor anexe, deşi primarul vorbea despre recuperarea întregii suprafeţe de 6.552 de mp, estimată la o valoare de 2,6 milioane de euro.

Interesant este că în campania susținută din 2019/2020, actualul primar Dominic Fritz nu găsea deloc clubul No Name ca fiind în ilegalitate și USR Timiș și-a ținut mai multe întâlniri de partid dar și petreceri private în clubul pe care acum îl declară ca fiind ilegal.

“Procesul actual, ceea ce nu ştie lumea şi este o minciună a Primăriei, se referă la nişte chestii din interiorul Clubului: două baldachine, un gard, o terasă, o scenă, o toaletă şi un depozit, lucruri care nu necesită autorizaţii de construcţie. Aceste lucruri au fost făcute de noi, pentru îmbunătăţirea activităţii.

Este o defăimare a noastră, o manipulare a opiniei publice. Suntem victime ale unei campanii electorale premature. Dă bine la presă să spui că te lupţi cu mafioţii. Lumea savurează acest Corrado Cattani al Timişoarei.

Fişa postului de primar îi permite să ne facă hoţi, interlopi, mafioţi? Nu am furat nimic. Din contră, la Clubul No Name sunt plătite impozite pe clădiri extratabulare. Pentru anul 2023, în martie, cu reducere de 10%, am plătit 14.500 de lei”, a explicat Ovidiu Ciută, unul dintre proprietarii Ştrandului No Name, în octombrie anul trecut.

Cum stau lucrurile în realitate la No Name și de ce frații Ciută se judecă în continuare cu Primăria Timișoara?

Istoric vorbind, baza compusă din terenuri de sport, bazin de înot și clădiri apare pentru prima dată într-un document privind terenul ca proprietate a staului român, act eliberat de Comitetul Executiv la Consiliului Popular Timișoara, la 9 decembrie 1975.

Atunci s-a atribuit terenul de 6100 de metri pătrați, către Trustul de Construcții și Îmbunătățiri Funciare Timișoara, pentru construcția bazei sportive. Pentru că la vremea aceea, terenul care făcea parte din coridorul bretea dintre stadionul Dan Păltinișanu și bulevardul Liviu Rebreanu, pe care sunt mai multe baze și ștranduri, nu intra sub incidența dezmembrărilor și a împărțirii topografice, introduse după 1990, terenul figura în administrare operativă a TCÎF Timișoara.

Acest trust a fost transformat în Secția de Utilaje Grele pentru Construcții Timișoara (SUGCT), care în 1978 avea deja construită baza cu terenuri, bazin și clădiri, toate cu autorizație de funcționare.

După privatizările din anii ’90, baza a ajuns în folosința SC UNITECH SA, succesoare și titular de drept al SUGCT. Doar că UNITECH SA nu s-a înscris cu baza în Cartea Funciară.

În anul 2005, când a apărut HG 1016 / 2005, s-a operat prima înscriere în cartea funciară, când întregul complex a trecut din proprietatea statului român în cel al UAT Timișoara. Astfel a ajuns Municipiul Timișoara proprietar al terenului, în regim de domeniu public.

“Juriștii primăriei au apelat la un tertip, ca să mă exprim elegant. Au trimis în instanță doar documentația care favoriza cererea lor, fără a ține cont de istoricul terenurilor și al clădirilor din 1975 până în 2005. Domnul primar Fritz spune ceea ce îl avantajează, anume că tot ceea ce este acolo e construit ilegal.

Dar dispoziția de demolare se leagă doar de niște construcții temporare: garduri, baldachine, un pult și o terasă – toate pot fie intra în legalitate, fie pot fi demolate într-o zi de către actualii chiriași. În ceea ce privește situația terenului, au fost mai multe încercări de a le trece prin Consiliul Local, priin hotărâri de-a lungl timpului, dar nu s-a realizat nimic concret și cred că nu s-a dorit lămurirea situației topo a construcțiilor”, a declarat pentru Renașterea bănățeană, avocatul Arcadie Anastasescu, care îi reprezintă pe proprietarii clubului No Name, în procesul intentat de către Primăria Timișoara.

Acesta spune că trebuie reținut că, deși primăria susține că tot ce e acolo e edificat ilegal s-a plătit și se plătește la zi impozit pe clădiri, cee ace reiese chiar din documentele Direcției de Finanțe a Municipiului Timișoara.

Plus plata retroactivă pentru “lipsă folosință teren” de 400 de mii de lei, dovadă a bunei credințe a chiriașilor Ovidiu și Viorel Ciută, administratorii firmei care vrea să fie totul legal și să continue activitatea pe actualul amplasament.

Situația e cu atât mai complicată, cu cât, în lipsa unei hotărâri a CL Timișoara, nu se pot înscrie în Cartea Funciară nici muncipiul Timișoara și nici UNITECH SA.

Legea 7 din 2020, dă voie ca și construcțiile, ce nu aparțin UAT Timișoara, să fie intabulate, dacă corespund din punct de vedere topografic. Mai mult, tot ca o superficialitate a celor din Primăria Timișoara, dispoziția de demolare, ce nu ține cont de actele inițiale de proprietate și administrare operativă, e emisă pentru o societate comercială, iar în realitate contractul de folosință e emis către o altă entitate comercială.

Procesele curg, iar “coridorul verde” arată ca o zonă de război, după bombardament

În aceste condiții, proprietarii clubului No Name continuă să se judece cu Primăria Timișoara, pentru a dovedi că, istoric, actele le dau dreptate și nu au comis nicio ilegaliate, fiind chiriași de bună credință și buni platnici.

La fostul club CFR, chiriașul Mitică Viel, proprietarul clubului sportiv M-Box Club Timișoara, a dat în judecată primăria pentru distrugere de bunuri, el susținând că a investit câteva sute de mii de euro în refacerea și consolidarea clădirii istorice a clubului CFR dar și în construirea clădirilor demolate.

În locul acestora, mult lăudatul “coridor verde” al primarului Fritz arată ca o zonă calamitată, după un bombardament.

Resturi de construcții, gropi cu apă, noroi și niciun fel de împrejmuire, pentru a masca măcar peisajul dezolant dar și pentru a evita eventuale accidente – lucru obligatoriu prin lege, în cazul zonelor aflate în lucru sau în șantier. Chestiune pe care nu o văd nici inspectorii primăriei, nici Poliția Locală și nici Inspectoratul de Stat în Construcții.