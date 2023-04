Demolarea garajelor de pe Clăbucet, în întârziere 9 luni.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a anunțat vineri, 28 aprilie, că garajele din zona Calea Șagului, de lângă Parcul Clăbucet, urmează să fie demolate. Este vorba despre construcțiile de care primăria informa că va scăpa încă din toamna anului trecut. În locul acestora, conform tradiției laudelor pe termen lung, va apărea o parcare ridicată din fondurile Timpark.

Doar că, noutatea anunțată de primar, cuprins de febra demolărilor de chioșcuri, clădiri, ștranduri și garaje, nu este deloc nouă. Demolarea garajelor de pe Clăbucet, conform unei hotărâri a Consiliului Local Timișoara, trebuia să înceapă încă din septembrie 2022!

Întârzierea nu are nicio justificare de ordin tehnic sau legal, dar pică bine în contextul electoral al “eliberării spațiului public pentru a-l reda timișorenilor”, noul slogan al primarului Timișoarei.

Marți poate începe demolarea

În zona Parcului Clăbucet, au rămas de desființat 22 dintre cele 38 de garaje care se aflau în urmă cu câteva luni aici, celelalte fiind demolate din proprie inițiativă de proprietari, în toamnă. Potrivit primarului Fritz, utilajele vor începe demolarea săptămâna viitoare, iar reamenajarea spațiului se va face din veniturile obținute de Timpark din abonamente.

„Săptămâna viitoare începem să demolăm garaje din zona Calea Șagului, lângă Parcul Clăbucet. În locul lor vom amenaja locuri de parcare noi, cu alei pietonale și insule de verdeață. Anul trecut am emis dispozițiile de demolare și am cerut celor care le au în proprietate să le demoleze. Pe cele care rămân, le demolăm noi. Azi am afișat notificarea de demolare pentru 22 de garaje, prin care cerem golirea lor. E începutul unei campanii mai ample de eliberare a domeniului public. Vom continua cu aceste demolări urmând toți pașii legali și în alte zone. Reamenajăm spațiul public cu banii din abonamentele Timpark”, a scris Fritz, într-o postare pe Facebook.

Inițiativa e aprobată din august 2022

În urmă cu nouă luni, consilierul local Roxana Iliescu, a demarat discuțiile cu cetățenii din zona Clăbucet și a început demersurile de identificare a situației juridice a construcțiilor. La începutul lui august a fost votată și o Hotărâre de Consiliu Local privind declararea terenurilor ca fiind de interes public. Ulterior, proprietarii au și fost notificați că trebuie să demoleze construcțiile. Unii au făcut-o din inițiativă proprie, alții au așteptat să o facă primăria. Lucru care se pare că va urma de abia acum, mai 2023.

“Intrat mai nou într-o frenezie a demolărilor, primarul Fritz a ajuns astăzi să se laude cu demolarea garajelor din Clăbucet!

Așadar, ce ar trebui sa fie motiv de rușine pentru primar, e motiv de laudă!

De ce mai marea rușinea?

Vă spun eu pe scurt… pentru că absolut toți pașii legali și întreaga procedură a fost finalizată încă din septembrie anul trecut!

-Proiectul de Hotărâre inițiat de mine, privind declararea de interes public a terenului pe care sunt ridicate garajele din zona parcului Clăbucet, a fost adoptat în data de 2 august 2022;

-în 11.08.2022 s-a transmis notificarea tuturor proprietarilor acestor garaje, prin afișarea notificărilor pe garaje, dar și prin trimiterea lor individual prin poștă, privind obligativitatea de a desființa aceste construcții și de a elibera terenul, în maxim 30 de zile!

In urma acestei notificări, proprietarii a 13 garaje din 38 s-au conformat și și-au desființat garajele, pe banii lor, și parte din cei 25, doar au eliberat garajul și au desființat poarta.

Practic, după data de 10.09.2022, in 11.09.2022, primarul putea semna Dispoziția de demolare a garajelor rămase.

I-a luat ceva vreme, mai bine de o lună de zile, Dispoziția de demolare fiind semnată abia în 18.10.2022 (după transmiterea acestei Dispoziții, proprietarii au mai desființat alte 2 garaje).

Din 18.10.2022 abia ieri, în 27.04.2023 s-a transmis notificarea in cadrul căreia este anunțată intervenția de demolare a ce a mai rămas din cele 23 de garaje.

Am început proiectul ăsta in 30.03.2022. Nu mai are rost să vorbesc despre toate piedicile întâmpinate pe parcurs… mă bucur foarte mult că în sfârșit se realizează! Iar bucuria mea este mult mai mare decât lehamitea provocată de primar care se laudă cu acest proiect…”, a scris vineri, 28 aprilie, pe Facebook, Roxana Iliescu.