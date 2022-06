David Popovici, sfat pentru părinți: Nu puneți presiune pe copilul vostru. Lăsați-l să-și urmeze pasiunea, oricare ar fi aceea.

David Popovici a cucerit întreaga lume după cele două victorii de la Campionatul Mondial de Nataţie din Budapesta. El a povestit într-un interviu acordat Amaliei Enache de la Pro Tv, anul trecut, cum a ajuns să facă performanță, cine la ajutat în acest drum dificil și cât de important a fost rolul părinților săi în această poveste de succes. Popovici a mărturisit atunci că a fost alegerea lui să facă înot de performanță.

„Ai mei mi-au prezentat cam de ce e nevoie. Mi-au explicat cât să înțeleg și am ales să o fac mai serios. Și m-am ținut doar pentru că mi-a plăcut. Dacă într-un moment aș fi spus că nu îmi mai place, ai mei nu aveau nicio treabă, mă scoteau imediat. Și asta m-a ajutat foarte mult, faptul că nu m-au presat niciodată. Pentru că mi-a plăcut, m-au susținut foarte mult. La concursuri îmi făceau și bannere cu „David the dolphin boy” sau niște chestii destul de penibile. Mie îmi plăceau, acum mi se par penibile, dar mă făceau să mă simt foarte special. Eram locul 30-40 când am început eu la concursuri pe bune.” a spus David Popovici.

David Popovici, despre antrenorul său: Eu sunt mașina, iar el e GPS-ul

„Toată lumea vorbește despre această maturitate a ta. De unde simți că vine?”, l-a întrebat atunci Amalia Enache.

„De la ai mei. Este simplu din punctul meu de vedere. Sunt niște oameni simpli, cu bun simt și educați. Și dacă niște oameni că ei au copii nu pot să-i educe decât extrem de bine. (…) De mine s-a lipit înotul. Nu cred că m-am născut cu talentul acesta. A fost ceva ce am realizat când am intrat în apă.”, a răspuns David Popovici.

Întrebat unde a văzut această disciplină de care dă el dovadă acum, Popovici a spus: „La antrenor. Eu am o relație specială cu antrenorul. Nu suntem numai sportiv – antrenor, suntem om – om, prieten – prieten, mai ieșim la suc, mai vorbim despre viață, filosofie, religie, muzică, tot. De la el am învățat ce înseamnă disciplina în sport pentru că știe foarte bine cu ce se mănâncă. Se pricepe foarte bine la asta, a citit, a studiat și eu știu să înot. Eu sunt mașina, iar el e GPS-ul. Eu nu pot să ajung undeva fără el, iar el nu ar avea mașină. Iar de la ai mei am învățat să mă bucur întotdeauna de ceea ce fac.”

David Popovici, sfat pentru părinți: Nu puneți presiune pe copilul vostru

„Dacă ar fi să dai un sfat părinților de adolescenți, care ar fi acesta?”, l-a mai întrebat Amalia Enache.

„Nu puneți presiune pe copilul vostru. Duceți-l să facă un sport, poate îi place, poate nu, lăsați-l să-și urmeze pasiunea oricare ar fi aceea.”, a spus David Popovici

Întrebat ce îi oferă lui sportul și de ce îi place atât de mult, sportivul a mărturisit: „Cred că cel mai mult îmi place satisfacția pe care o ai după o zi de antrenamente. Ști că ți-a ieșit bine, ai avut o zi corectă. Dacă nu am făcut nimic într-o zi, eu nu pot să dorm. Satisfacția pe care o ai la sfârșitul unei zile și nu mai zic de satisfacția pe care o ai după ce termini un concurs sau un proiect…cum am fost eu după această perioadă, calm, liniștit, bucuros că s-a terminat, gata să iau o pauză.”

dcnews