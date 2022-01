Dan Negru, mesaj către premierul Ciucă: Am găsit rezolvarea problemei facturilor la gaze pentru următoarea lună de iarnă!" Foto

Omul de televiziune bănăţean Dan Negru are o postare savuroasă pe contul său de Facebook, la adresa premierului Nicolae Ciucă, referitor la facturile uriaşe de gaze şi electricitate.

„In atenția d-ului Nicolae Ciucă, prim ministru României.

Domnule prim-ministru, am găsit soluția !

O școală din Bârlad a primit factura la gaze pe luna trecută de 54 mii euro. Știrea e in toată presa.

Va anunț cu deosebit respect că am găsit rezolvarea problemei pentru urmatoarea lună de iarnă!

Am rezervat 31 de paturi de hotel in Dubai la modica suma de 11470 de euro pentru toată luna februarie.

Cu doi intr-un pat, mutăm toată școala și ieșim mult mai ieftin.

In Dubai e cald, n-au nevoie de gaz.

Profesorii rămân in Bârlad și facem școala online.

Va rog sa-mi comunicați urgent dacă doriți sa rezerv camere și pentru ceilalti 4 milioane de copii școlarizați in România.

Ne mai gandim prin martie dacă-i mai aducem inapoi. Oricum pleacă.

Cu deosebita considerație, al d-voastră, Dan Negru.”