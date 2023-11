Dan Alexa a demisionat de FC Botoșani

Clubul FC Botoșani a anunțat, vineri dimineața, întreruperea contractului cu antrenorul principal Dan Alexa, care fusese numit pe banca tehnică în luna septembrie.

„FC Botoșani anunță despărțirea de antrenorul principal Dan Alexa, instalat pe banca tehnică a <roș-alb-albaștrilor> în luna septembrie a anului curent”, a anunțat clubul.

Conform acestuia, „Chirurgul” a antrenat echipa în 9 partide.

FC Botoșani ocupă ultimul loc în Superligă, conform Mediafax.

Bănăţeanul a decis să-și dea demisia de la FC Botoșani după ce echipa a pierdut în fața Alexandriei în etapa a doua a Cupei României, scor 1-2.

La scurt timp după meciul cu Alexandria, antrenorul de 44 de ani a confirmat că și-a dat demisia de la clubul din Moldova.

„Da, am anunțat și am plecat acum. Atunci când lucrurile nu merg cum trebuie, e ceva normal. Nu am niciun plan, era un lucru firesc să plec, e chestie de demnitte, de onoare. Nu vreau să vorbesc foarte mult, am respect de oamenii cu care am lucru, cu oameni cu care am fost până acum o oră. E clar că lucrurile nu au fost cum trebuie, cert este că am arătat rău în ultimul timp și era normal să plec”, a spus Dan Alexa pentru iAMSport.