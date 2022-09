Cum împarte USR Timiș posturi cu dedicație. Un consilier local face dezvăluiri din interior.

Avem o nouă confirmare a incorectitudinii și lipsei de transparență cu care conducerea USR Timiș împarte pozițiile publice, fără a respecta principiile pe care le-a blamat înainte de a ajunge la puterea locală.

Listele cu membrii care ar fi trebuit să intre în consiliile de administrație ale societăților consiliului local erau stabilite anterior de șefii filialei, restul consilierilor fiind puși în fața faptului împlinit, fără a-i mai putea testa pe aspiranții la o sinecură acordată de USR.

Andrei Meșter, consilier local aflat în procedură de excludere din USR, a dezvăluit la o televiziune locală modul în care se împărțeau aceste poziții (nominalizând STPT, cazul cel mai fierbinte), fără a exista o verificare a capacității profesionale a candidaților:

”Listele cu membrii veneau cu o zi înainte, uneori, chiar doar cu o oră sau două. La început, am crezut că poate sunt alte priorități, că poate așa e mai bine, dar apoi am văzut că pe acele liste apar persoane care nu ne reprezintă sau care au mari carențe profesionale, tehnice. Colegii mei consilieri, dar și de la alte partide, au început să ceară transparență, să ne fie prezentați și nouă, consilierilor, acești candidați, dar de fiecare dată am primit un refuz. La Consiliul de Administrație de la STPT s-a ajuns chiar la un blocaj, eu nu am putut vota componența acestui consiliu”.