“Cu ce să mă îmbrac azi?”- atelier pentru copii la Kunsthalle Bega

Sâmbătă, 14 mai, între orele 12 și 14, Kunsthalle Bega va găzdui un interesant atelier de creație (decupare, colaj și desen) adresat copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, intitulat “Cu ce să mă îmbrac azi?” și susținut de Dona și Carine Arnakis.

Înscrierile se fac pe https://forms.gle/SLvm3Vm9YURPppkD9, iar workshop-ul promite să le dezvăluie celor mici multe secrete inedite.

“Hainele pe care le purtăm sunt ca un scut sau un cocon. Sunt o protecție și un fel de a arăta lumii din jur o parte din noi. <<Cu ce să mă îmbrac azi?>> este o întrebare care apare foarte des în viețile noastre, semn că ne preocupă acest aspect, iardacă facem din asta un joc, el poate deveni cu atât mai spectaculos și creativ. Atelierul <<Cu ce mă îmbrac azi?>>, conceput în jurul expoziției <<Omul Aproximativ 3.0>> / Mihai Zgondoiu propune deschiderea mai largă spre autenticitate și spre DIY (Do It Yourself).

Copiii vor fi liberi să își creeze propriile piese de rezistență din hârtie decupată și desenată tot de ei, ca prototip / proiect pentru viitoarele articole din garderoba lor. Vor intra în contact cu noțiuni de transformare, reciclare a obiectelor vestimentare, vopsirea lor prin tehnici naturale și desenarea lor în diverse forme, cu exemple.

Atelierul este coordonat de Dona și Carine Arnakis, surori și artiste, ambele absolvente ale Facultății de Arte și Design din Timișoara.

Proiectul este cofinanțat de Centrul de proiecte – Primăria Municipiului Timișoara, în cadrul programului prioritar <<Repere în cultură>>”, anunţă organizatorii evenimentului.