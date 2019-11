CSU Politehnica a câştigat Cupa României la floretă – GALERIE FOTO

CSA Steaua Bucureşti, la feminin, şi CSU Politehnica Timişoara, la masculin, au câştigat, astăzi, Cupa României la floretă pe echipe, desfăşurată în sala „Ana Pascu” din Bucureşti.

În finala feminină, CSA Steaua 1 (Maria Boldor, Mălina Călugăreanu, Andreea Maria Gheorghe, Anca Săveanu) a dispus cu 44-41 de CSU Poli Timişoara 1 (Ana Boldor, Anastasia Cereş, Teodora Sîrbu).

Pe locul al treilea s-a clasat CSU Poli Timişoara 2 (Raluca Bleier, Ecaterina Gorobeţ, Alexandra Lazin, Petra Magyar), după 45-29 cu CSA Steaua 2, în finala mică.

În semifinale, CSA Steaua 1 a trecut de CSA Steaua 2 cu 45-29, iar CSU Poli Timişoara 1 a întrecut-o pe CSU Poli Timişoara 2 cu 45-27.

La masculin s-a impus CSU Poli Timişoara 1 (Mihai Bărbînţă, Benjamin Bodo, Mihai Tănase, Eugeniu Vadaniuc), după o finală strânsă cu CSU Cluj (Radu Dărăban, Sebastian Flucuş, Vlad Poruşniuc, Gerard Tuzhanyi), câştigată cu 45-44.

Podiumul a fost completat de CSA Steaua (Alexandru Pîrva, Silviu Roşu, Vlad Roşu, Alexandru Sîrb), victorioasă cu 45-28 în finala mică, disputată cu CSU Poli Timişoara 2.

În semifinale, CSU Poli Timişoara 1 a întrecut-o pe CSA Steaua cu 45-39, iar CSU Cluj s-a impus cu 45-31 în faţa echipei CSU Poli Timişoara 2.

Titlurile la simplu au fost obţinute de CSA Steaua, prin Mălina Călugăreanu, şi CSU Cluj, prin Radu Dărăban.

„Sunt foarte mulţumit de rezultate. Aveam aşteptări mai mari ieri la probele individuale, mai ales la cele feminine, dar fetele au reuşit să se mobilizeze astăzi şi este un rezultat bun pentru clubul nostru, pentru secţia de scrimă în special. La masculin s-a văzut de ieri că sunt în formă componenţii echipei, Mihai Tănase şi Beniamin Bodo au ocupat locurile doi şi, respectiv, trei. Ambii au dat de Radu Dărăban, participant la Jocurile Olimpice, care deşi are o vârstă înaintată obţine rezultate bune, iar deocamdată ne este foarte greu să-l detronăm. Şi astăzi a tras echipa Clujului după el, dar printr-o mobilizare exemplară a băieţilor noştri am reuşit să câştigăm, învingând atât Steaua, cât şi Clujul. Şi la fete am fost pe muchie de cuţit, Maria Boldor, cu cinci secunde înainte de terminarea timpului regulamentar, a dat tuşa de aur pentru Steaua, fiindu-ne foarte greu după aceea să revenim. Ana Boldor s-a aruncat în atac şi s-a terminat 44-41 pentru Steaua, dar tuşa de aur a fost cea de 41-40 a Mariei Boldor, cu cinci secunde rămase până la final”, ne-a declarat Adrian Tal, directorul CSU Politehnica Timişoara.