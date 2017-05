Cricket Timiş, a doua echipă din România – GALERIE FOTO

Cele mai bune patru echipe de cricket din România au jucat între ele, fiecare trei meciuri, lângă Bucureşti, pentru stabilirea ierarhiei finale a celei mai importante competiţii organizate pe plan intern.

Cricket Timiş a reuşit cea mai bună clasare din cele patru participări de până acum, încheind pe locul al doilea, după Indian Cricket Club Bucureşti, noua campioană. Poziţia a treia a revenit grupării Băneasa Cricket Club, câştigătoarea de anul trecut, iar pe patru s-a clasat United Cricket Club Bucureşti, a doua la ediţia de anul trecut.

A fost prima ediţie a Shamsher Singh Inaugural Cricket Tournament desfăşurată sub egida noii federaţii de resort.

„Noi am jucat trei meciuri şi am câştigat două. Deşi am învins câştigătoarea primei faze, am ratat primul loc la mustaţă. Totuşi, am reuşit să batem echipele mari din Bucureşti. Am jucat primul meci împotriva celor de la Băneasa Cricket Club, pe care l-am pierdut la opt run-uri. A doua partidă a fost cu United Cricket Club şi ne-am impus fără nici un fel de problemă. În fine, al treilea joc a fost cu campioana ICCB, pe care am învins-o la fel de lejer. Obiectivul nostru a fost să obţinem o performanţă bună, să ne clasăm pe locul al treilea, este bine că ne-am clasat şi mai bine de atât. Această clasare fruntaşă coincide cu lansarea la Timişoara a unui centru de dezvoltare pentru zona de vest a României. Sunt mulţumit, lucrurile se îndreaptă într-o direcţie bună”, ne-a spus Rajesh Mişca, jucător, antrenor şi preşedinte la Cricket Timiş.