Colterm continuă pregătirile pentru sezonul rece.

Astfel, luna iulie a fost încheiată cu un stoc de 19.000 tone de cărbune, urmând ca și în perioada următoare să fie continuată aprovizionarea, în vederea asigurării totalului necesar, de 250.000 de tone, pentru sezonul rece următor.

„Precizăm că, în perioada imediat următoare, vor fi semnate și alte contracte pentru furnizarea de cărbune, în vederea acoperirii cantităților necesare pentru următorul sezon de funcționare a CET Sud. De asemenea, pentru asigurarea necesarului de gaze naturale pentru iarna care urmează, am înmagazinat, până în prezent, cantitatea de 10.958 MWh de gaze (din totalul de 40.000 MWh, cât este stabilit de autorități)”, se arată în comunicatul semnat de administratorul special Alexandru Amza.

„Totodată, am demarat două proiecte deosebit de importante, am putea spune chiar strategice în contextul crizei energetice pe care o traversăm la nivel mondial și național. Este vorba despre un proiect, pe care l-am depus deja, pentru finanțare prin PNRR, care vizează înființarea unei centrale fotovoltaice cu puterea instalată de 10 MW, care ar urma să fie amplasată pe compartimentul nr. 1 al depozitului de zgură și cenușă. Cel de-al doilea proiect are ca obiectiv înființarea unei fabrici de hidrogen-H la CET Sud, pe care intenționăm să-l depunem, tot pentru finanțare prin PNRR, până la mijlocul lunii august a.c.

De asemenea, continuă execuția lucrărilor de investiții demarate pe rețelele termice secundare și primară. Astfel, de la data demarării lucrărilor aferente proiectului cu finanțare europeană intitulat „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană Etapa II” (martie 2021) și până în prezent, au fost executate lucrări pe o lungime de 5.015 metri rețea primară, dintr-un total de 9.067 metri (realizat 55,31 %) și 17.625 metri rețea secundară, dintr-un total de 20.095 metri (realizat 87,70 %). Dorim să le reamintim abonaților noștri că aceste lucrări vor continua și în perioada următoare, până spre finele lunii iulie 2023, iar ca atare vor genera unele întreruperi în alimentarea cu energie termică, fapt pentru care ne cerem încă o dată scuze și le mulțumim pentru înțelegere și încredere.

Reiterăm și faptul că au fost executate o serie de reparații la morile de cărbune de la cazanele de abur de la CET Sud. Până în prezent am finalizat reparațiile la toate morile de la cazanul 3 și ventilatorul de gaze arse, precum și la instalațiile de termoficare din incinta CET Sud, precum și la alte 3 mori de la cazanul 1. Simultan, continuăm să executăm și lucrări pentru eliminarea neetanșeităților de pe rețelele secundare și primară, astfel încât să fie asigurate condiții optime de furnizare a energiei termice, în sezonul de încălzire 2022-2023”, se mai arată în comunicat.

În ceea ce privește situația debranșărilor/deconectărilor, până în prezent, au optat pentru deconectare individuală și trecerea pe o altă sursă de încălzire un număr de 1.294 de proprietari de apartamente, iar 45 au solicitat debranșarea, respectiv rezilieri ale contractelor de furnizare a energiei termice, dintre care 23 de asociații de proprietari (cu 205 apartamente, incluse în totalul de 1.294 deconectări) și 22 de case individuale sau apartamente cu branșamente separate.