Colterm ar putea întrerupe azi furnizarea agentului termic

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc o videoconferință cu prefecții susținută de Marcel Vela, ministrul afacerilor interne, având ca temă pregătirea sezonului de iarnă 2020-2021. În cadrul videoconferinței s-a pus în discuție situația alimentării cu încălzire și apă caldă din localitățile care au sisteme centralizate de alimentare cu energie termică.

În ceea ce privește municipiul Timișoara, conform datelor Colterm, existau stocuri de cărbune și gaze doar până ieri, iar furnizorii nu vor să livreze decât cu plata în avans, din cauza datoriilor companiei. În acest context, Instituția Prefectului a transmis imediat un proiect de hotărâre de guvern, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara, pentru a se atribui sume din fondul de rezervă al guvernului pentru sprijinirea Colterm, astfel încât să nu se ajungă la sistarea alimentării cu agent termic la nivelul Timișoarei.

Totodată, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, prefectul Liliana Oneț a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a se identifica o soluție, astfel încât timișorenii să nu rămână de azi fără încălzire și apă caldă. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, a afirmat că s-au plătit o parte din datorii către Complexul Energetic Oltenia pentru a se continua alimentarea cu cărbune, fiind în curs de contractare încă doi furnizori care să aprovizioneze Colterm cu cărbune. Totodată, prefectul Liliana Oneț a anunțat că a avut o discuție cu Virgil Popescu, ministrul Economiei, pentru a se găsi o soluție de sprijinire a Colterm.

Ministrul Economiei a purtat o discuție cu reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, care au acceptat să sprijine, în continuare, Colterm, dar cu condiția plății sumelor eșalonate în continuare. Problema cea mai mare este la aprovizionarea cu gaze, având în vedere faptul că furnizorul acceptă livrarea doar cu plata în avans. Prefectul județului Timiș a rugat conducerea Primăriei Municipiului Timișoara să continue discuțiile cu E.ON Gaz, în încercarea de a se găsi o soluție pentru furnizarea în continuare de gaze către Colterm.

Se tot caută soluții

Poziția reprezentanților Colterm este următoarea: „Îi asigurăm pe clienții noștri că, împreună cu executivul Primăriei Timișoara, vom găsi soluții, și în acest an, ca timișorenii să nu rămân fără apă caldă și căldură! Având în vedere informațiile apărute în urma întrunirii Comitelului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, de sâmbătă, 12 decembrie 2020, conform cărora Timișoara riscă să rămână fără apă caldă și căldură în următoarele zile, dorim să facem câteva precizări. Colterm are, de câțiva ani, o situație economică grea. Există datorii istorice la care se adaugă penalitățile acumulate în toți acești ani. Din acest motiv furnizorii doresc garanții suplimentare că își vor primi banii pentru materia primă. Ne referim, în primul rând, la plata în avans solicitată de câtre furnizorul de gaz. În prezent, suntem în discuții avansate cu furnizorul de gaz, pentru încheierea unui contract pe toată perioada sezonului de furnizare. În sprijinul demersului nostru a venit și executivul Primăriei Timișoara. De asemenea, referitor la cantitatea de cărbune (o altă materie primă folosită de Colterm în procesul de producție), aprovizionarea se realizează în fiecare zi, de aceea nu putem vorbi de stocuri pe luni de zile”.

Cresc datoriile, cresc

De asemenea, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le-a transmis locuitorilor orașului: „Trebuie să trecem iarna fără întreruperi de căldură și apă caldă. De aceea am cerut și sprijinul guvernului, în urmă cu trei săptămâni, pentru Colterm, deocamdată fără răspuns. Am reluat discuțiile la București în contextul negocierilor pentru noul guvern, la care particip, în acest weekend. Îi mulțumesc doamnei prefect că a transmis și dumneai cererea noastră pentru bani din fondul de rezervă al guvernului pentru Colterm. Sunteți 50.000 dintre voi conectați la Colterm și aproape toate instituțiile din oraș, inclusiv spitalele din prima linie COVID-19. Alții nu sunt clienți, dar o bună parte din contribuțiile lor la bugetul local se duc spre compania locală de termoficare. Nu mi-am dorit să aduc în discuție «greaua moștenire». Realitatea este că, din prima zi de primărie am plătit mai bine de 10 la sută din încasări către Colterm pentru plata unor datorii uriașe, penalități, facturi la zi ori în avans pentru gaz și cărbune. Totul ca să nu se oprească căldura și apa caldă. Doar anul acesta Primăria Timișoara a plătit 82 de milioane de lei pentru Colterm. Dotările și echipamentele pentru spitalele timișorene ne-au costat 35 de milioane de lei în 2020. Cu 82 de milioane de lei am fi putut dubla volumul de achiziții de dotări și echipamente pentru spitale. Sau am fi putut construi o sală polivalentă cu 5.000 de locuri. Sau 20.000 de metri pătrați de locuințe pentru Timișoara. Puteam moderniza complet fie Josefin, fie Fabric, zona istorică. Dar nu vom putea folosi acești bani pentru comunitate nici în 2021, din cauza datoriilor istorice ale Colterm. Adevărul este că gaura neagră Colterm a fost lăsată să crească de mult prea mult timp. Această situație nu mai poate continua. Am început discuții, care se află într-un stadiu avansat, cu Banca Mondială, cu furnizorii și creditorii Colterm, cu ANAF și cu mai mulți specialiști financiari pentru redresarea companiei, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Avem soluții și ele pot fi puse în aplicare dacă există bună-credință la Guvern și în rândul consilierilor locali ai Timișoarei, care sunt și membri în Adunarea Generală a Colterm. Bună-credință și capacitatea de a privi o problemă nu din perspectiva partidului, ci a interesului public. Politizarea problemei «Colterm» nu le face decât rău timișorenilor”.

Deocamdată, soluția concretă pentru ca, de astăzi, caloriferele clienților Colterm să nu se răcească nu a fost anunțată în mod oficial. Chiar dacă la mijloc ar putea exista și un joc politic pentru redimensionarea influențelor de la nivelul companiilor locale, timișorenii ar face bine să fie pregătiți, cu radiatoare electrice, boilere și cratițe de mari dimenisiuni, și pentru